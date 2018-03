Algérie-UA : assurer le succès du sommet de Kigali

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a indiqué, dans un communiqué, sur la visite de travail qu'il a effectuée du 10 au 12 mars dernier en Algérie, avoir réitéré, avec ses hôtes algériens, la nécessité «de tout faire» pour assurer le succès du sommet extraordinaire de Kigali, prévu le 21 mars 2018, et consacré à la Zone continentale africaine de libre-échange.

Le président de la Commission a indiqué qu’à l'occasion du sommet, la Commission soumettra, pour signature par les États membres, le Protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain adopté par la Conférence de l’Union en janvier 2018 à Addis-Abeba, «étant entendu qu’il importera, dans le processus de mise en œuvre de cet instrument, de tenir compte des contraintes spécifiques auxquelles des pays pourraient être confrontés». Il a exhorté l’Algérie à se joindre au marché unique sur le transport aérien lancé, lors du sommet de janvier 2018 et auquel 24 États membres sont déjà parties, ajoutant que le marché unique permettra d'»accroître les liaisons aériennes entre pays africains et de réduire leurs coûts, favorisant ainsi les échanges commerciaux, les investissements et le tourisme, et sa matérialisation renforcera les compagnies africaines et les mettra en meilleure position pour faire face à la concurrence des opérateurs aériens non-africains».

M. Faki Mahamat s’est réjoui, par ailleurs, des «avancées importantes» enregistrées dans la réalisation de projets d’infrastructures régionales, dans le cadre du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement en Afrique), notamment la route transsaharienne qui doit relier Alger à Lagos, au Nigeria, d’une longueur totale de 4.500 kilomètres, dont 225 kilomètres au Niger restant à bitumer et dont «le financement de ce tronçon vient d’être bouclé». Il s'agit aussi de la liaison par fibre optique (4.500 kilomètres) entre l’Algérie, le Niger, le Nigeria et le Tchad, dont 2.700 kilomètres en territoire algérien ont été finalisés, et le gazoduc transsaharien, d’une longueur d’environ 4.200 kilomètres entre l’Algérie, le Niger et le Nigeria, qui inclut des bretelles vers d’autres pays de la sous-région. Le président de la Commission de l'UA a exprimé l’appréciation de l’UA à l’Algérie pour «son engagement, y compris financier, en faveur de ces projets, qui visent à créer un corridor de développement, par le désenclavement de la sous-région et la promotion du commerce». Le président de la Commission et les responsables algériens ont aussi échangé sur la relance de la construction du Maghreb. Le président de la Commission a souligné, dans ce sens, que le projet intégrateur de l’UA repose sur les Communautés économiques régionales, d’où, a-t-il relevé, «l’importance que revêt la revitalisation de l’Union du Maghreb arabe». «L’Algérie a réitéré son engagement en faveur du processus d’intégration maghrébine et sa disposition à contribuer à son aboutissement», a noté l'UA, dans ce communiqué. S’agissant des questions de paix et de sécurité, les échanges entre l'Algérie et l'UA «ont porté sur nombre de situations». Sur le Sahara occidental, le président de la Commission «a sollicité les vues de l’Algérie, en tant que pays voisin, sur les meilleurs voies et moyens pour la mise en œuvre du mandat qui lui a été confié par la Conférence de l’Union», ajoutant qu'à cet égard, et de concert avec le président de l’Union, «il doit soumettre un rapport sur les modalités d’une contribution de l’Union africaine à la recherche d’une solution, dans le cadre des décisions et résolutions pertinentes de l’Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations unies». S'agissant du Mali, le président de la Commission «a remercié l’Algérie pour son rôle déterminant en tant que chef de file de la Médiation et Président du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du Processus d’Alger», relève l'UA, soulignant la nécessité de l’»implication continue» de l’Algérie et de l’Union africaine, en appui au parachèvement de la mise en œuvre de l’Accord.

Pour ce qui est de la Libye, le président de la Commission et ses hôtes algériens «ont marqué leur profonde préoccupation et souligné l’impératif d’une coordination étroite des efforts, étant entendu que tout processus doit être pleinement approprié par les Libyens». En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le président de la Commission a exprimé l’appréciation de l’UA à l’Algérie, pour sa contribution «remarquable» au combat contre ce fléau, ajoutant que «l’Afrique a beaucoup à apprendre de l’expérience algérienne et mettant en relief le rôle de Champion confié au Président Abdelaziz Bouteflika».

Il a salué la tenue, début avril à Alger, d’une réunion conjointe de haut niveau UA-Algérie sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique, en application des dispositions pertinentes du communiqué de la 455e réunion du Conseil de paix et de sécurité tenue à Nairobi, en septembre 2014 (APS)