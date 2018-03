Tindouf : Le projet de la fibre optique avance

Les travaux du projet de la fibre optique, en cours de réalisation entre les wilayas de Tindouf et d’Adrar, connaissent un net avancement, a-t-on appris auprès de la direction de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et de la Numérisation. Venant renforcer l’unique connexion en fibre optique de la wilaya de Tindouf, à partir de celle de Béchar, cette nouvelle connexion, lancée en mars de 2017 avec un délai de 12 mois, s’effectue à un rythme soutenu, en dépit de contraintes et aléas naturels et des reliefs accidentés entravant les travaux visant à raccorder 9 zones enclavées de la wilaya de Tindouf et atténuer les coûts de connexion par satellite, a expliqué le directeur du secteur, Mohamed Louaer.

D'un montant d’investissement de plus de 5 milliards DA, ce projet devant lier Tindouf à Adrar sur 1.120 km aura un grand impact sur le développement de la région, et évitera les éventuelles coupures et perturbations téléphoniques, en plus de renforcer la seule connexion avec la wilaya de Béchar.

La ministre du secteur, Houda Imane Faraoun, avait affirmé, lors de la sa dernière visite dans la wilaya de Tindouf, que «la sécurisation du réseau des télécommunications dans les régions du Sud demeure primordiale et urgente, à travers des liaisons de secours, pour faire face à d’éventuelles perturbations». Les entreprises Algérie-Télécom (AT) et Algérie-Poste (AP) avaient signé, au premier trimestre de l’année dernière, une convention portant lancement, depuis Tindouf, d’un projet de modernisation des réseaux de la Poste, qui connaissent des perturbations, en raison de la faiblesse du débit des connexions ne dépassant pas les 128 kilobits (KB), en sus de l’absence de la maintenance. (APS)