Diversité culturelle dans les pays arabes : L’importance du rôle des médias

Le directeur général de l'agence Algérie Presse Service (APS), Abdelhamid Kacha, a mis en avant l'importance du rôle des médias dans la promotion de la richesse et de la diversité culturelles dans les pays arabes, à travers l'échange d'expériences, d'expertises et d'informations entre entreprises médiatiques. Invité d'une émission de la chaîne Kuwait TV-1 (KTV-1), à l'occasion de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays, à l'invitation du Directeur général de l'Agence de presse koweïtienne (KUNA), Cheikh Moubarak Al Duaij Al Ibrahim, M. Kacha a indiqué que l'échange entre les deux agences permettrait à l'opinion publique de mieux connaître la diversité du patrimoine culturel en Algérie, au Koweït, au Maghreb et dans les pays du Golfe en général, ainsi que les développements que connaissent ces pays dans divers domaines. Par ailleurs, le DG de l'APS a affirmé que sa visite au Koweït visait à consolider la coopération entre les deux agences de presse, à travers la mise à jour des dispositions de la convention qui les unie, à la lumière du développement technologique survenu dans le monde, notamment en termes d'échange d'informations, de photos et de vidéos. Dans ce contexte, M. Kacha a mis en avant les relations «excellentes» unissant l'Algérie et le Koweït au double plan politique et économique, des relations qui, néanmoins, nécessitent d'être consolidées davantage dans le domaine culturel, estimant qu'»il est étrange de ne pas bien se connaître l'un l'autre et de se traiter en étrangers». Après avoir rappelé que l'Algérie figurait parmi les pays arabes «ayant le plus de diversité culturelle», M. Kacha a affirmé que cet atout «n'est pas suffisamment connu», ajoutant que «la culture en Algérie connaît un véritable essor». Il a cité, dans ce contexte, la publication de centaines de livres annuellement, notamment en langues arabe et amazighe, les deux langues nationales et officielles, en vertu des dispositions de la nouvelle Constitution.

Pour rappel, le DG de l'APS a examiné, lundi avec son homologue koweïtien, les moyens d'élargir la coopération entre l'APS et KUNA à divers domaines d'intérêt commun, notamment l'échange d'informations, de photos, de visites et d'expertises, ainsi que la coordination des positions dans les fora médiatiques régionaux et internationaux. Intervenant à cette occasion, M. Kacha a tenu à saluer les institutions médiatiques koweïtiennes, pour «leur rôle dans le soutien aux causes arabes, la contribution au développement de l'information arabe et la diffusion de la culture, à travers les publications journalistiques et intellectuelles couvrant l'ensemble des pays arabes». De son côté, Cheikh Moubarak Al Duaij Al Ibrahim Al Sabah a salué le rôle de l'APS dans «la promotion des fortes relations liant les deux pays et la consolidation des liens entre les deux peuples frères», appelant à «la conjugaison des efforts des différentes institutions médiatiques arabes, en vue de développer le discours médiatique commun, de lutter contre le terrorisme et de faire face aux campagnes médiatiques visant à ternir l'image de l'arabe». (APS)