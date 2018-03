Audiovisuel africain : Produire des contenus de qualité

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a insisté, hier à Kigali, sur la nécessité d'une production de contenus de «qualité» et le droit des téléspectateurs africains à suivre «sans chantage» les compétitions sportives, et ce lors d'entretiens qu'il a eus avec des responsables africains, en marge de la 11e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR).

M. Kaouane s'est entretenu, à cette occasion, avec la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Mme Louise Mushikiwabo, à laquelle il a souligné «l'excellence des relations qui existent entre l'Algérie et le Rwanda». Le ministre de la Communication a, par ailleurs, eu un entretien avec son homologue ghanéen, avec lequel il a eu des «échanges sur les expériences des deux pays en matière de développement audiovisuel et dans le domaine du déploiement numérique».

M. Kaouane a exprimé, à cet effet, «le vœu que l'expérience africaine en matière de déploiement technologique et technique soit impérativement accompagnée d'une production de contenus attractifs et de qualité, à la hauteur de la richesse historique et culturelle du continent africain». D'autre part, le ministre de la Communication a eu un échange de vues avec le directeur général de l'UAR, Grégoire N'Djaka, ayant porté, notamment sur «la dynamique continentale en matière de généralisation de la Télévision numérique terrestre (TNT), qui a pour horizon contraignant, en même temps un challenge technologique, la date fixée à 2020, de l'arrêt de la diffusion analogique». À cet égard, M. Kaouane a invité l'UAR, «en tant qu'acteur continentale fédérateur, à s'investir pleinement dans la promotion et la protection du droit de chaque citoyen africain à suivre les compétitions sportives continentales, sans avoir à subir le diktat et le chantage auquel est soumis le téléspectateur africain». (APS)