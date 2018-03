Tiaret : Livraison de 546 véhicules tout-terrain

La Société algérienne de fabrication des véhicules, basée à Bouchakif (SPA SAFAV-Tiaret) a livré hier 546 véhicules multifonctions et tout-terrain à plusieurs institutions, dont la Direction centrale du matériel relevant du ministère la Défense nationale, a indiqué le ministère de la Défense Nationale dans un communiqué. Cette livraison de véhicules multifonctions et tout-terrain, dans différentes versions destinés notamment au transport de personnels, le transport d’écoliers, des ambulances médicalisées et sanitaires, de marque Mercedes-Benz Classe G et sprinter, a également concerné la Direction générale de la Sûreté nationale, Sonatrach et les services de la wilaya de Boumerdès, a précisé la même source. «En poursuite de la concrétisation du programme de relance économique, initié par le Président de la République, visant à redynamiser l’industrie nationale et à limiter la dépendance à l’extérieur de l’économie nationale et en exécution des instructions du général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire relatives au développement du potentiel industriel militaire pour la satisfaction des besoins de nos Forces armées, il a été procédé aujourd’hui, mardi 13 mars 2018, à la livraison de 546 véhicules multifonctions et tout-terrain, dans différentes versions (transport de personnels, transport d’écoliers, ambulances médicalisées et sanitaires) de marque Mercedes-Benz Classe G et sprinter, fabriqués par la société SPA SAFAV, Société Algérienne de Fabrication des Véhicules à Bouchakif/Tiaret/2e RM», a souligné le communiqué.

La nouvelle livraison «dénote de la détermination du Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire à développer une industrie nationale de défense selon les normes internationales et la garantie d’un produit de haute qualité, en plus de la création de postes d’emplois permanent, tout en assurant une formation qualitative aux personnels, pour atteindre les objectifs escomptés du partenariat entre le ministère de la Défense nationale et le partenaire technologique allemand Daimler, ainsi que le Fonds d’Investissement Emirati ABAR», a conclu la même source.