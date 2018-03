Un véhicule percute des passants à Blida : 4 morts et 15 blessés

Quatre personnes sont décédées et 15 autres ont été blessées, dont des enfants, après avoir été heurtés par un véhicule utilitaire, à la mi-journée de mardi, dans la commune de Bouguerra, à l’est de Blida, a-t-on appris auprès du directeur de la santé de la wilaya. Selon Ahmed Djemai, l’accident, survenu à la cité Ain El Barda, mitoyenne au technicum «Chahid El Akbi» et à l’école primaire «Chahid Hamza Mohamed», a causé la mort de quatre personnes, outre des blessures diverses à 15 autres, parmi lesquelles 2 se trouvent dans un état jugé «critique», 8 sous contrôle médical, et 2 ont quitté l’hôpital après avoir bénéficié de soins, a-t-il informé.

Les victimes de cet accident se trouvent actuellement au niveau de l’hôpital Hassiba Ben Bouali et du CHU Franz Fanon, est-il signalé.

Les services de la Protection civile de la wilaya ont signalé parmi les victimes de cet accident, le chauffeur du véhicule utilitaire «trouvé inconscient» lors de leur intervention sur place, et neuf enfants. La même source a fait part de la mobilisation de pas moins de six ambulances, en coordination avec le secteur sanitaire de Bouguerra, pour évacuer les blessés, sachant qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.