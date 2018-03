Autoroute Est-Ouest : Le système de péage avant fin 2018

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a affirmé lors d'une séance d'audition devant la commission des transports et des télécommunications à l'APN que l'autoroute est-ouest sera dotée, avant fin 2018, des différents équipements d'exploitation, notamment du système de péage. M. Zaalane a indiqué que les travaux d'installation des équipements y compris des systèmes de péage, de gestion du trafic routier, de météorologie, de communication interne, de surveillance-vidéo, de réseaux de fibres optiques, de transmission et d'appel d'urgence, de radio info-trafic et de panneaux d'affichage électroniques sont en cours de réalisation au niveau des échangeurs et 7 autres sur l'autoroute est-ouest, a indiqué le premier responsable du secteur, outre 42 stations de services, 35 aires de repos et 22 postes de maintenance et d'exploitation (chaque poste couvre un tronçon de l'autoroute s'étalant sur une distance de 65 à 75 km) ; ce qui permettra une intervention rapide en cas d'urgence (moins de 30 minutes). L'autoroute est-ouest qui s'étend sur 1.132 km verra son dernier tronçon, au niveau de la wilaya d'El Tarf (sur 48 km) réceptionné à la fin du premier trimestre 2019. Ainsi la distance globale de l'autoroute atteindra 1.216 km, selon le ministre.



Extension de 54 km du métro d'Alger à l'horizon 2030



Le réseau des lignes du métro d'Alger connaitra, à l'horizon 2030, une extension de 54 km et comptera 55 nouvelles stations, a encore indiqué le ministre. Après achèvement des travaux de réalisation des lignes «El Harrach/Aéroport d'Alger», «Ain Naâdja/Baraki» et «Place des Martyrs/Bab El Oued/Chevalley», assurés par le groupe public Cosider, le réseau des lignes du métro d'Alger devrait s'étendre sur 33 km avec 32 stations à l'horizon 2023 et 55 stations ( 54 km) à l'horizon 2030, a précisé M. Zaalane. Actuellement les lignes du métro sont de l’ordre de 13 km allant de la Grande Poste à

El Harrach (13 stations), mais à la faveur de l'inauguration prochaine des deux extensions Grande-Poste/Place des Martyrs et Hai El Badr/Ain Naâdja, elles atteindront 18 km (19 stations). Les études détaillées du projet de réalisation du métro d'Oran sont en cours, a-t-il ajouté. Le ministre a fait savoir également que les projets à Sétif, Mostaganem et Ouargla se poursuivaient, précisant que les rames du tramway d'Ouargla assemblées par Cital à Annaba seront réceptionnées le 19 mars.

La réalisation des téléphériques à Tizi Ouzou (Kaf Naâdja-Redjaouna) et à Alger (Bab El Oued-Zghara) avance, ce qui portera le nombre total de téléphériques en Algérie à 12 à travers Alger, Annaba, Constantine, Blida, Tlemcen et Tizi Ouzou.

M. Zaalane a confirmé la réception fin 2018, des deux aéroports internationaux d'Alger et d'Oran qui viendront renforcer les capacités nationales de transport aérien de 10 millions de voyageurs pour la capitale et 3,5 millions de voyageurs/an pour Oran.

Concernant les projets de transport maritime, il est prévu l'inauguration dans deux mois «au plus tard», des nouvelles stations maritimes de transport des voyageurs à Alger, et s'en suivront celles d'Annaba, Skikda, Mostaganem, Ghazaouet et Oran. Des travaux sont également en cours au niveau des ports de Béjaïa, Alger, Oran, Jen Jen (Jijel), Mostaganem, Annaba, Skikda et Ghazaouet, a indiqué Zaalane, affirmant que ces projets permettront pour la première fois dans l'histoire de la navigation maritime algérienne d'accueillir de grands conteneurs. Ces efforts viennent accompagner les réformes visant à moderniser la gestion des ports pour faciliter et simplifier les mesures d'accès des navires au pays. S'agissant du projet du port centre à Cherchell (Tipasa), il a indiqué qu'il sera procédé à la réalisation d'études exhaustives, en sus de la désignation d'un consortium de maitres d'oeuvre.



5.986.000 véhicules à la fin 2017



D'une capacité de transport de 6,3 millions de conteneurs, soit 25,7 millions de tonnes de marchandises, le port-centre sera relié au réseau ferroviaire et autoroutier, ainsi qu'à trois zones industrielles.

Le parc automobile en Algérie a atteint 5.986.000 véhicules à la fin 2017. Selon les chiffres avancés, il a connu un rythme de croissance accéléré durant les deux dernières décennies, avec 5.986.000 véhicules fin 2017 contre 4.314.607 en 2010, 3.706.000 en 2008 et 2.840.077 en 1998. La hausse croissante du parc automobile a induit une intensification des investissements publics en matière d'extension et de modernisation du réseau routier national, a expliqué M. Zaalane, faisant remarquer que la valeur des enveloppes financières consacrées à cet effet sont estimées à 5.481 milliards de dinars entre 1999 et 2017, ce qui représente près de 53 % des enveloppes financières globales destinées aux infrastructures dans le domaine des transports —10.248 milliards de dinars durant cette période. Ces investissements ont permis l'élargissement du réseau routier national de

104.000 km en 1999 à 126.900 km fin 2017, ainsi que l'extension des routes express et des autoroutes de 637 km en 1999 à 5.700 km fin 2017 outre une augmentation du nombre des ouvrages d'art de 3.600 à 10.563 structures durant la même période. Le programme en cours comprend les travaux de réalisation de pénétrantes et de liaisons autoroutières d'une longueur globale de 1.009 km dont 7 pénétrantes autoroutières reliant les ports de Bejaïa, Jen Jen, Skikda, Ténès, Oran, Mostaganem et El Ghazaouat à l'autoroute est-ouest et 4 pénétrantes autoroutières reliant les chefs lieu de wilayas, à savoir Tizi Ouzou, Batna, Mascara et Guelma à l'autoroute est-ouest. Plusieurs projets structurants sont en cours, tels que l'achèvement du dernier tronçon de l'autoroute est-ouest au niveau de la wilaya d'El Taref sur une distance de 84 km, le projet de transformation de la route nationale N 1 en autoroute au niveau des wilayas de Blida, Médéa, Djelfa, Laghouat et Ghardaïa sur une distance de 368 km, la 4e rocade sur une distance de 68 km et la pénétrante reliant Maghnia et Mersa Ben Mhidi (wilaya de Tlemcen) à l'autoroute est-ouest sur une distance de 60 km.

Le ministre a cité en outre le programme en cours de réalisation pour la sécurisation des frontières terrestres dans le sud du pays ayant mobilisé une enveloppe financière globale de 220 milliards de dinars. Ce projet comprend des travaux d'ouverture et de bitumage de voies sur une distance de 16.500 km dont 9.500 km bitumés. (APS)