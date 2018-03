Ville la plus propre : instauration du prix du président de la république

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a annoncé, hier à Constantine, l’instauration du Prix du Président de la République de la ville verte, dont la finale sera organisée le 25 octobre prochain. La ministre met l’accent sur l’importance de ce concours devant constituer une motivation et un encouragement pour toutes les villes, pour se mettre en valeur et embellir le cadre de vie des citoyens.

Le jury de ce concours sera installé dans les jours à venir pour arrêter les détails régissant cette compétition, a ajouté la ministre, qui a rappelé les efforts déployés par son département pour concrétiser le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’agissant du développement durable dans son volet lié à l’environnement notamment.

Les prêches du vendredi prochain seront consacrés aux sujets de l’environnement et espaces verts, a annoncé Mme Zerouati, affirmant que la réussite du défi d’un environnement adapté et sain ne peut avoir lieu sans l’implication de tous à commencer par le citoyen. Dans ce sens, la ministre, qui a rappelé que l’objectif du gouvernement portant création de villes intégrées du point de vue environnemental, notamment, a mis en exergue l’apport de l’éducation environnementale ciblant les enfants les considérant comme le maillon fort du processus de l’amélioration environnementale.

Par ailleurs, Mme Zerouati a procédé à l’inspection des parcs du Bardo et de la cité Zouaghi-Slimane et la station de transfert de déchets ménagers sur la route d’Aïn Smara. Au quartier du Bardo, la ministre a inspecté l’avancement des travaux du parc citadin dont le taux est estimé à 60 %.

Il est considéré comme le futur poumon de Constantine et il a connu un grand retard, notamment en raison de réserves ayant trait aux glissements de terrain constatés. Mme Zerouati s’est entretenue avec les responsables locaux en insistant particulièrement sur la nécessité de prendre les dispositions pour la sécurisation du site, de même qu’elle a émis des réserves sur le choix du béton pour construire la Maison « écologique » faisant partie du projet, aux côtés d’un jardin botanique, de forêts récréatives, de terrains de détente, de cours d’eau et de cascades et d’une ferme pédagogique : tous situés aux abords du Rhumel. Lancé en 2013, ce projet, qui s’étend sur une superficie de 65 hectares, entre dans le cadre d’un vaste programme de mise à niveau de la ville de Constantine. Il a été érigé sur une assiette auparavant occupée par des habitations précaires, lesquelles ont été éradiquées par les autorités locales en 2009, et une première tranche devra être livrée au début du mois de ramadan. À la cité Zouaghi, la ministre a donné le coup d’envoi de l’opération de reboisement programmée dans le cadre du projet, et au terme de laquelle 5.000 arbustes devront être plantés.

D’une superficie de 11 hectares et composé de quatre zones, respectivement réservées aux enfants, aux familles, aux activités sportives et aux amateurs de pétanque et de golf, le parc citadin sera livré au mois de novembre prochain, et ce selon l’engagement pris par la directrice locale du secteur. Après avoir inauguré le nouveau siège de la direction de l’Environnement et des Énergies renouvelables, sise à la zone industrielle Palma, et visité une exposition sur le thème de l’écologie, à laquelle ont pris part des établissements publics activant dans les domaines du ramassage des ordures et l’entretien des espaces verts, ainsi que des associations « vertes », Mme Zerouati s’est rendue à la station de transfert de déchets ménagers située au 13ekm, entrée en activité le mois passé, et à partir de laquelle, 300 tonnes d’ordures ménagères collectées sont quotidiennement transportées vers le centre d’enfouissement technique de Boughareb (commune Benbadis) par le biais de semi-remorques de l’EPIC EPGW. Enfin, la délégation officielle a visité le projet de réalisation de l’unité de la Station de traitement et d’incinération de déchets d’activités de soins médicaux et vétérinaires (STIDEST), qui se trouve à la zone industrielle Oued Hamimime, dans la commune du Khroub.

Issam Boulksibat