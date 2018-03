Le chiffre du jour : 3 pays

Trois pays ont été retirés de la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne (UE), adoptée début décembre 2017, et trois autres ont été ajoutés a cette liste, a annoncé hier le Conseil de l'UE dans un communiqué. La décision a été prise lors du Conseil «Affaires économiques et financières» de l'UE à Bruxelles et concerne le Bahreïn, les îles Marshall et Sainte-Lucie, retirés de la liste noire. Ces trois pays se retrouvent, ainsi, sur la «liste grise» des pays ayant pris des engagements de bonne conduite en matière fiscale qui feront l'objet d'un suivi.