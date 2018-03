Agroalimentaire : Signature de conventions avec Nashco

La société National Shipping Company (Nashco), filiale du groupe algérien de transport maritime (Gatma) a annoncé lundi dernier à Alger la signature de conventions-cadres avec des producteurs algériens activant dans le domaine de l’agroalimentaire, et ce, pour l’accompagnement du transport des marchandises à l’exportation. La cérémonie de signature a eu lieu lors du Salon international de l’agroalimentaire et de la logistique, organisé du 7 au10 mars courant au centre des Conventions d’Oran, a indiqué un communiqué de Nashco. Ainsi, à l’effet d’accompagner les sociétés de la Fédération nationale de l’agroalimentaire et agriculture, relevant de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) et du consortium des producteurs d’arômes, dans le processus d’importation et d’exportation des différends produits, Nashco a signé une convention pour la création d’une plate-forme de collaboration entre les sociétés productrices algériennes et les prestataires en logistiques et en transport maritime étatique.

En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent à développer le produit national ainsi que les services logistiques fournis par les différentes sociétés du groupe Gatma, et ce, sur le marché national et international.

Cette initiative a été enclenchée dans l’objectif de créer une solidarité entre les sociétés algériennes conformément aux orientations des pouvoirs publics afin de réduire les coûts et mettre en avant le produit made in Algeria. A cet effet, les armateurs nationaux Cnan-Med et Cnan-Nord assureront un service commercial «optimal» en matière de coûts et de service, et ce, avec la supervision de Nashco qui fera office de lien entre ses armateurs et les producteurs nationaux.

Naschco compte également signer prochainement d’autres conventions notamment avec le groupe Berrahal. Pour rappel, lors d’une rencontre entre les deux parties, le président du groupe Berrahal a estimé que la compagnie Nashco peut constituer un important partenaire dans l’accompagnement de ses produits. Par ailleurs, la compagnie Nashco prépare, dans le secteur de l’Industrie, un partenariat avec l’Entreprise nationale du bois (Enab) relevant du groupe Divindus, et ce, pour son accompagnement dans les opérations d’importations de bois avec la Compagnie de transport maritime Cnan-Nord. A noter que la compagnie Nashco est présente dans l’ensemble des ports de commerce du pays (Alger, Dellys, Oran, Ghazaouet, Annaba, Skikda, Béjaia, Djen-Djen, Mostaganem et Arzew). En sa qualité d’agent général et d’agent portuaire, Nashco prend en charge tous types de navires et de marchandises. Elle assure un lien entre l’Algérie et le reste du monde, et ce, en fournissant plusieurs services aux différents opérateurs économiques nationaux et internationaux, tels que la consignation des navires de ligne, tramping et car-ferries, les formalités douanières, le transit, le transport terrestre, etc.