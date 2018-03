Partenariat énergétique : Sonelgaz mise sur la formation de la ressource humaine

Le président-directeur général du groupe Sonelgaz assure que la formation de la ressource humaine s’inscrit en «droite ligne» de sa stratégie de «valorisation» du capital humain et de transmission du savoir dans le secteur de l’énergie, et estime que la mise à niveau du personnel de son entreprise est d’une importance «capitale».

Mohamed Arkab qui s’exprimait lors d’une cérémonie de lancement d’un programme de formation «intensive» destiné à la qualification des jeunes talents du secteur de l’énergie aux métiers d’avenir souligne que ce type d’initiatives est en adéquation avec la politique de la Sonelgaz visant à «rapprocher», en Algérie, le monde de l’entreprise et celui de l’université et de la recherche. «Nous sommes disposés à tout moment à aider et soutenir cette démarche qui ne fera que de bien à notre société. Le groupe Sonelgaz encourage vivement ces initiatives de partenariat en matière de formation», a-t-il indiqué, saluant au passage l’engagement «continu» de General Electric, considéré comme étant un «partenaire» de Sonelgaz dans l’optique de «développer» les compétences pour les métiers et les besoins du secteur. Le PDG de la Société algérienne de l’électricité et du gaz a exprimé par ailleurs sa satisfaction quant à la «réussite» des deux sessions de formation engagées le mois dernier avec la Société Algérienne de Production de l’Électricité (SPE), filiale du groupe. S’inscrivant dans le cadre du partenariat à long terme signé entre le groupe Sonelgaz et General Electric, avec la collaboration active de GE Algeria Turbines (GEAT), une entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements de haute valeur ajoutée telles les turbines à gaz et à vapeur, cette formation dont l’objectif est de «répondre aux besoins» de production de la filiale concerne la formation d’une trentaine de soudeurs et d’ouvriers spécialisés dans le raccordement de canalisations (tuyaux), avec la participation du Centre technique Métal Construction (CTMC) de Boumerdès. Le plan arrêté par les parties concernées porte sur l’organisation d’une session de 40 heures comprenant trois modules destinés à préparer le personnel sélectionné aux métiers de soudage et d’assemblage d’auxiliaires de turbine. Le premier groupe de candidats devrait être sélectionné à Batna au début du mois d’avril prochain. Le programme s’adresse aux titulaires d’un baccalauréat technique ou professionnel dans les domaines du soudage, les opérations de tuyauterie et/ou de mécano-soudure (tôlerie) ainsi qu’aux agents ayant une expérience professionnelle minimale de 3 à 5 ans dans le soudage industriel et/ou les conduites dans les secteurs de l’énergie, de la métallurgie ou du pétrole et du gaz, et ce, pour les besoins de l’usine de GEAT de Batna. Présent à cette cérémonie, le chairman et PDG de General Electric s’est dit «fier» de collaborer avec Sonelgaz et le CTMC pour «soutenir» les efforts de l’Algérie en vue de «renforcer» les ressources locales dans le secteur de l’énergie, et particulièrement pour les industries hautement spécialisées lesquelles contribuent, selon lui, à la croissance du pays. «Les programmes annoncés aujourd’hui s’appuient sur les établissements d’enseignement de premier plan de l’Algérie, ainsi que sur les programmes de leadership de renommée mondiale de GE. Ils délivrent aux professionnels un savoir technique et des connaissances pratiques nécessaires pour faire face aux exigences du secteur de l’énergie», a tenu à évoquer John Flannery.

Outre le programme de formation, GE Algeria Turbines (GEAT) entend dans un proche avenir s’associer à l’université de Batna pour un projet «ambitieux» et «déterminant», à savoir la création d’une école nationale d’ingénierie.

S. A. M.