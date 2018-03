Solidarité : 24 tonnes de denrées alimentaires aux réfugiés

La ville espagnole de Burgos vient d’envoyer une quantité de denrées alimentaires estimée à 24 tonnes, collectée par l’association Burgalaise amie avec le peuple sahraoui en faveur des réfugiés sahraouis, indique l’association dans un communiqué. Cette association amie avec le peuple sahraoui est à sa 26e caravane solidaire qui devrait contribuer à couvrir le manque de la population réfugiée en matière de nourriture de base, comme souligné par la présidente de l’association Mayte Gimenez. Cette aide humanitaire va être acheminée dans les prochains jours à partir du port d’Alicante vers les camps des réfugiés sahraouis, précise-t-on de même source.

Ce convoi humanitaire, auquel ont également contribué d’autres villes, à l’instar de Miranda, Palencia et Soria, compte presque tous les produits de première nécessité (farine, riz, sucre, huile, etc.), et autres produits d’hygiène, a indiqué la même source. Pour sa part, le maire de Burgos, Javier Lacalle, a rappelé, à l’occasion de l’envoi de cette aide humanitaire, que sa mairie contribue de manière régulière à cette caravane humanitaire suite à un accord de collaboration avec l'Association de Burgos. L'accord permet également de développer les activités du programme Vacances en paix, qui permet d'accueillir des enfants sahraouis pendant l'été dans la ville.

De cette façon, a déclaré Lacalle, le conseil municipal de Burgos maintient une aide permanente et stable en faveur du peuple sahraoui. Il a en outre annoncé la tenue prochaine d’une réunion qui regroupera les responsables des différentes associations amies avec le peuple sahraoui, pour coordonner toutes les actions de solidarité et de soutien logistique qui ont lieu annuellement dans sa ville.

Par ailleurs, une délégation composée d’environ 70 personnalités représentant des groupes politiques et diverses institutions de Castille et Leon se rendra samedi prochain aux camps des réfugiés sahraouis, pour «s’enquérir de près de la situation de la population sahraouie et évaluer le travail de collaboration et de solidarité qui se fait à partir de l’Espagne», a-t-on indiqué.