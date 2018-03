Sahara Occidental sous occupation marocaine, POLISARIO : « Appliquer les résolutions onusiennes »

Le Secrétariat national du Front Polisario a estimé qu'il était temps que l'Organisation des Nations unies (ONU) prenne des mesures et des positions fermes à l'égard de la politique d'obstination et d'obstruction affichée par le Maroc concernant les négociations directes et sa persistance dans la violation des droits de l'homme et le pillage des ressources naturelles sahraouies.

Dans un communiqué couronnant les travaux de sa 7e session ordinaire, présidée par le président de la RASD, secrétaire général du Polisario, Brahim Ghali, cité par l'agence de presse sahraouie SPS, le Secrétariat national du Front Polisario s'est félicité des démarches continues de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, réaffirmant sa disponibilité à coopérer pour la décolonisation de la dernière colonie d'Afrique, de manière à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Le secrétariat général a dénoncé avec force «l'attitude du Maroc qui refuse de s'engager dans des négociations directes et sa persistance dans la violation des droits de l'homme et le pillage des ressources naturelles», estimant que «pour éviter davantage de tensions et d'escalade dans la région, il était temps que l'ONU prenne des mesures et des positions fermes à l'égard de la politique d'obstination et d'obstruction adoptée par le Maroc». Pour le Front Polisario, «ceci passe indiscutablement par l'application de la charte et les résolutions de l'ONU, dont la dernière (2351), notamment en ce qui concerne la reprise des négociations directes et le traitement des questions issues de la violation marocaine du cessez-le-feu et la convention militaire numéro 1 dans la zone tampon d'El-Guerguerat», a affirmé le Secrétariat, dans son communiqué. Par ailleurs, le Secrétariat général a salué la résistance et les sacrifices du peuple sahraoui dans son combat pour l'indépendance, condamnant par ailleurs le procès inique à l'encontre du groupe des étudiants sahraouis. Il a également salué les programmes réalisés au niveau de l'armée, dans le cadre du renforcement de ses capacités de combat et sa disponibilité à achever sa mission de libération et de préservation de la souveraineté nationale. Le Secrétariat général du Front Polisario a tenu sa 7e session ordinaire, les 11 et 12 mars 2018 à Bir Lahlou, lors de laquelle il a examiné les derniers développements de la cause sahraouie sur différents plans, à la lumière du débat du rapport présenté à la session par le bureau permanent.