Appareillages pour handicapés : Plus de 580.000 patients pris en charge par l’ONAAPH

Plus de 580.000 patients assurés sociaux, en majorité des personnes aux besoins spécifiques, sont pris en charge par l'Office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH), a indiqué hier le directeur général de l'Office, Fayçal Ouaguenouni. "Au total 580.035 patients assurés sociaux, à mobilité réduite, dont des handicapés et des personnes atteintes de certaines maladies, sont pris en charge par l'ONAAPH en matière d'appareillages, dont plus 95% sont des bénéficiaires permanents", a déclaré M. Ouaguenouni à l'APS, à la veille de la journée nationale des Personnes handicapées, célébrée le 14 mars de chaque année. Il s'agit de 372.953 bénéficiaires des appareillages orthopédiques (prothèses, orthèses, chaussures pour diabétiques), 105.413 autres bénéficiaires des aides techniques à la marche (fauteuils roulants, voiturettes à moteurs), 86.703 bénéficiaires des aides auditives et 14.966 bénéficiaires d'aides sanitaires (poches pour stomisés), a-t-il expliqué. L'office prend en charge les personnes handicapées, tous types d'infirmités confondues, notamment, les handicapés de naissance, les victimes d'accidents de la circulation ainsi que les diabétiques, a-t-il ajouté. M. Ouaguenouni a souligné que les bénéficiaires d'appareillages sont couverts par la sécurité sociale qui reste le "partenaire principal" de l'Office, relevant que "la plus grande partie des patients de l'Office est prise en charge par la sécurité sociale à 100% (grands appareillages). En 2017, l'Office a distribué au total 1.673.476 produits (appareillages) aux patients, dont 91.817 appareillages orthopédiques, 13.185 aides techniques à la marche, et 11.380 prothèses auditives.