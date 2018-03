Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques : l’espoir d’un lendemain meilleur

Comme chaque année, les handicapés célèbrent leur Journée nationale qui porte difficilement un vécu dur à «supporter» des déceptions multiples, des cris de détresse, mais aussi l'espoir d'un lendemain meilleur, de jours certainement moins cruels et plus tolérants avec leur déficience ou plutôt leur différence.

Être personne aux besoins spécifiques, n'est certainement pas aisé pour des milliers de personnes qui vivent en marge de la société. Malgré, les efforts consentis par les pouvoirs publics et le ministère de la Solidarité nationale, notamment cette population continue à vivre mal son handicap, sur tous les plans. Elle se débat tous les jours que Dieu fait contre la stigmatisation, la ségrégation et l'exclusion d'une part et l'arrogance de nos villes, de l'autre. Sortir de chez eux ou se déplacer est carrément un supplice pour les handicapés lourds dépendants de tierces personnes contraints à ne pas voir la lumière du jour pendant des semaines et même des mois. En Algérie, il faut le dire, il existe des lois pour la protection de cette frange de la société, tant sur le plan de la gratuité de l'accès aux moyens de transport et le droit au travail, mais sur le plan pratique, la réalité est toute autre. Les personnes handicapées font face surtout à un problème supplémentaire et d’un autre genre, à savoir les préjugés. En fait, être personne handicapée renvoie malheureusement à image négative lorsque cette dernière postule pour un poste d’emploi. Pourtant, la législation est claire, dans ce sens puisqu’elle consacre au moins, 1% des offres des entreprises, en la matière, à cette population.

En Algérie, l’on compte plus de 2 millions de personnes souffrant d’invalidité, dont 40% lié à un handicap moteur, alors que la déficience en rapport avec l’incompréhension et à la communication, vient, en deuxième position, avec une prévalence de 32% de l’ensemble des handicaps, suivi, en troisième position, par la malvoyance qui représente 24% de la population vivant avec un handicap. Mais il faut le dire ces chiffres restent approximatifs et n’ont rien d’officiel d’autant plus qu’ils concernent le nombre de personnes qui ont bénéficié d’une aide ou prise en charge, sans plus alors que des centaines ou même des milliers de cas, n’ont pas eu cette chance.

Aujourd’hui, il reste beaucoup à faire, notamment en termes d’insertion sociale et professionnelle de cette catégorie de la population et tout le monde doit s’impliquer dans la prise en charge de ces personnes, à commencer par la famille et le mouvement associatif, pour la simple raison que cette question nécessite la conjugaison des efforts de tout le monde et pas seulement une affaire du département de la solidarité nationale.

