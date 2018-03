Commission de la condition de la femme : Une délégation de l'APN à New York

Une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN), prendra part à la 62e session de la commission de la condition de la femme, prévue aujourd’hui à New York, concomitamment avec la tenue de la réunion annuelle de l'Union interparlementaire (UIP) et des Nations unies, a indiqué un communiqué de l'Assemblée. Il sera question, lors de cette réunion, de présenter "les contributions de la commission de la condition de la femme en matière de définition des problèmes et de leur règlement pour la consécration du principe d'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural".