Algérie - Finlande : élargir la coopération

L'ambassadrice de la République de Finlande en Algérie, Mme Tuula Svinhfvud, a exprimé, hier à Alger, la volonté de son pays de consolider et développer la coopération bilatérale et de l'élargir pour englober les domaines économique et commercial, a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN). L'ambassadrice a exprimé, lors de l'audience que lui a accordée le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale établie à l'étranger, à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, son admiration pour les acquis réalisés par l'Algérie en matière de stabilité grâce à la politique du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, réitérant la volonté de son pays de "développer et élargir la coopération bilatérale pour englober les domaines économique et commercial à travers l'encouragement de l'investissement et l'intensification des rencontres entre opérateurs des deux pays". La diplomate finlandaise a mis en avant, dans ce contexte, "le rôle de la diplomatie parlementaire dans la réalisation des résultats escomptés par les dirigeants des deux pays". Pour sa part, M. Si Afif a mis en garde contre les dangers du terrorisme que l'Algérie a combattu une décennie durant, expliquant que le pays avait réussi à lutter contre ce fléau grâce à la sagesse du Président de la République qui a initié les politiques de la "concorde civile" et de la "réconciliation nationale" plébiscitées par le peuple algérien pour recouvrer la paix. Abordant la situation économique en Algérie, le président de la Commission a rappelé la nouvelle démarche adoptée par le pays pour diversifier ses revenus économiques hors hydrocarbures, affirmant, à ce propos, que l'Algérie était capable de réaliser les objectifs de cette démarche au vu de ses ressources humaines et naturelles ou à la faveur d'un accompagnement par ses partenaires dans le cadre du partenariat (gagnant-gagnant). Au volet relations internationales, M. Si Afif a réitéré l'attachement de l'Algérie aux principes de sa politique extérieure fondée sur la non-ingérence dans les affaires internes des pays et son soutien aux causes justes à travers le monde, à leur tête le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies (ONU).