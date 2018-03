Fête nationale de Maurice : Le président Bouteflika félicite son homologue et le Premier ministre

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à la présidente de la République de Maurice, Ameenah Gurib-Fakim, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réitéré son entière disponibilité à œuvrer au développement et au renforcement des liens traditionnels d'amitié et de coopération unissant les deux pays. "A l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour vous même, de progrès et de prospérité pour le peuple mauricien frère", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je saisi cette heureuse opportunité pour vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, au développement et au renforcement des liens traditionnels d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et à la poursuite de nos efforts conjoints visant à réaliser les aspirations des peuples africains à la paix, au développement et au bien-être", a ajouté le Chef de l'Etat.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre mauricien, Pravind Kumar Jugnauth, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il l'a assuré de son "engagement" à œuvrer au "renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération" qui lient les deux pays. "Au moment où la République de Maurice célèbre sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les meilleurs, de santé et de bonheur personnels, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple mauricien frère", écrit le Chef de l'Etat dans son message. "Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous assurer de mon engagement à œuvrer, avec Votre Excellence, au renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération qui lient les deux pays et à la promotion de notre concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", conclut le Président Bouteflika.