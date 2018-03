Sports traditionnels : Vers la Création d’une fédération maghrébine

La fédération maghrébine des jeux et sports traditionnels sera créée à l’occasion de la tenue prochainement des premiers jeux Maghrébins à Taghit (Béchar), a-t-on appris du président de la fédération nationale des jeux et sports traditionnels (FNJST), basée à Béchar. «La création officielle de cette fédération maghrébine spécialisée aura lieu à l’occasion du déroulement de cette première rencontre sportive maghrébine dédiée aux jeux et sports traditionnels de l’Algérie, Mauritanie, Maroc, Libye et Tunisie, prévue du 30 octobre au 03 novembre 2018 dans la localité touristique de Taghit», a précisé à l’APS M. Bouterfes Mamouni. Cette première édition, qui verra la participation d’une soixantaine d’athlètes de ces pays maghrébins, soit une douzaine de représentants pour chacun, annoncera la mise en place de cette fédération dans le but de la réunification des efforts en matière de promotion et de développement de la pratique de ces sports et jeux.