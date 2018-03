USM Bel-Abbès : gel du compte bancaire

Le compte bancaire de l’USM Bel Abbès a été gelé, compliquant davantage la mission de la direction de ce club de Ligue 1 de football à quelques semaines de la clôture de la saison, a-t-on appris lundi de son directeur général. «Certains créanciers, dont l’ancien entraîneur Abdelkrim Benyelles, ont recouru à la justice qui a ordonné le gel de notre compte bancaire, ce qui nous met évidemment davantage en difficulté», a déclaré Kaddour Benayad à l’APS.

Cette opération est tombée au mauvais moment pour les gars de la Mekerra car coïncidant avec le virement de la subvention de la commune de Sid Bel Abbès au profit de son club-phare, ce qui a chamboulé complètement les plans de la direction qui comptait utiliser cette subvention pour régulariser ses joueurs et son staff technique. «J’ai dû débourser de mon propre argent pour payer une mensualité à la majorité des joueurs la semaine passée, en attendant de faire de même dans les jours à venir avec le reste des joueurs, ainsi que les entraîneurs», a indiqué Benayad. Les protégés du coach Si Tahar Cherif El Ouezzani ont failli recourir à la grève la semaine précédente pour protester contre la non-régularisation de leur situation financière, sachant que ce problème perdure depuis l’exercice passé. «On essaye à présent de trouver une solution à l’amiable avec nos créanciers pour rouvrir notre compte bancaire. On ne veut pas qu’il y ait des problèmes avec les joueurs à l’approche de la fin de saison, surtout que nous sommes engagés dans deux challenges importants, à savoir : assurer le maintien et remporter la Coupe d’Algérie», a encore expliqué le même responsable. L’USMBA s’est retrouvée contrainte de lutter pour son maintien parmi l’élite après la défalcation, en début de cette année 2018, de six points de son compteur sur décision de la fédération internationale de football dans l’affaire de son litige avec un ancien joueur congolais. L’équipe de l’Ouest est néanmoins toujours en course en Coupe d’Algérie où elle est qualifiée pour la troisième saison de rang en demi-finales. Les Vert et Rouge ont soufflé quelque peu après leur victoire samedi passé à domicile et à huis-clos contre l’USM Blida (1-0), dans le cadre de la 22e journée du championnat, une victoire qui leur a permis de se hisser à la 9e place avec 26 points, devançant de cinq unités le troisième relégable, l’USM El Harrach.

«Ce succès est une véritable bouffée d’oxygène pour nous, surtout que les résultats de la plupart des autres équipes menacées de relégation dans cette journée nous ont été favorables», s’est réjoui le DG de l’USMBA, dont l’équipe rendra visite au Paradou AC, co-troisième au classement, jeudi prochain, dans le cadre de la 23e journée.