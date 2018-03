Retrait de la délégation à la LFP : Kerbadj débouté par le TAS

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a débouté hier l’ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, dans son affaire l’opposant à la Fédération algérienne (FAF), qui lui a retiré la délégation de gestion des championnats, a appris l’APS auprès de l’ancien vice-président de la LFP, Faouzi Guellil.

«La décision prise par le TAS ne repose sur aucun fondement et ne fait que compliquer davantage la situation. Personnellement, je suis surpris. Je suis persuadé que les responsables du TAS ont pris cette décision sous la pression d’un élément hexogène. Pour moi, il s’agit purement et simplement d’un règlement de comptes», a-t-il indiqué.

La FAF a annoncé, le 21 janvier dernier, sa décision de retirer la délégation de gestion des championnats professionnels à la LFP, avec effet immédiat, conformément à l’article 20 de la convention qui liait la FAF et la LFP depuis juillet 2011. La FAF a reproché à la LFP, et à son ancien président Mahfoud Kerbadj, de délivrer les licences aux nouvelles recrues hivernales de l’ES Sétif, alors que le club était interdit de recrutement en raison de salaires impayés. Kerbadj avait expliqué sa décision par le souci de permettre à l’Entente de qualifier ses nouveaux joueurs en vue de la Ligue des champions d’Afrique, dont le tour préliminaire était programmé entre les 9 et 11 février.

«Les griefs retenus contre nous ne tiennent pas la route», a ajouté Guellil. Et d’enchaîner : «Jusqu’à l’heure actuelle, nous n’avons reçu aucune notification, qu’elle soit verbale ou écrite, à propos de la décision du TAS.»