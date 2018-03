Phénomène de l’Automédication : Le rôle du pharmacien mis en avant

«L’automédication, lorsqu’elle n’est pas rigoureusement contrôlée, peut s’avérer dangereuse pour certains patients.» Un constat largement approuvé par les spécialistes, hier, lors de la 11e Journée nationale pharmaceutique organisée par le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo), à l’hôtel El-Aurassi.

«Les ressources financières consacrées à la prise en charge de la santé des citoyens sont conséquentes et méritent d’être basées sur des ressources durables et diversifiées», a, dans ce contexte, fait savoir le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, dans un message lu par son représentant, le Dr Hamou Hafed, directeur général de la pharmacie et des équipements de santé.

M. Mokhtar Hasbellaoui a en effet affirmé que les normes de fonctionnement, les directives en matière de stratégies thérapeutiques, les mécanismes d’évaluation de l’activité, les projets d’établissement, la nomenclature des actes et les différents modes de calcul du coût négocié de la prise en charge du patient «constituent des chantiers stratégiques qui sont à l’ordre du jour du plan d’action du ministère de la santé». Le ministre a affirmé que «l’Algérie dispose d’un vaste réseau infrastructurel et d’un système de santé assurant tous les niveaux de soins et en constant développement grâce aux différents programmes de développement de Son Excellence Monsieur le Président de la République». Il a également souligné que les thèmes abordés lors des tables rondes s’inscrivent en droite ligne du programme d’action en matière de mise en place de mécanismes de régulation et d’optimisation des ressources, au regard, d’une part, des évolutions enregistrées et, d’autre part, du processus en cours de refondation du système national de santé dans ses différents volets, dont celui du management et de la maîtrise des coûts, et de l’éducation thérapeutique des patients notamment.



Le pharmacien d’officine souvent accusé à tort d’être responsable de « l’antibio-résistance »



Intervenant à son tour, le président national du SNAPO, M. Belambri Messaoud, a fait savoir que «le phénomène de l’automédication est un sujet sensible, qui prend une ampleur importante dans notre pays», déplorant le fait que les pharmaciens sont souvent accusés, à tort, d’être l’une des causes de l’augmentation de l’antibio-résistance : « A chaque fois que l’automédication est abordée, le pharmacien est souvent mis en cause. » M. Belambri a révélé, dans ce sens, que le pharmacien doit exprimer ses compétences en matière de conseil et de bonne prise en charge des malades, qui lui témoignent leur confiance. « Le pharmacien doit jouer un rôle dans l’éducation sanitaire des citoyens et d’en faire des citoyens responsables plutôt qu’infantilisés», a-t-il dit. Celui-ci a plaidé pour une véritable coordination entre l’industrie pharmaceutique, l’autorité sanitaire, la sécurité sociale et le pharmacien pour une prise en charge optimale des citoyens dans le cadre de l’automédication.



Élaboration d’une réglementation spécifique des compléments alimentaires

Selon lui, l’objectif principal est de protéger le patient, de l’orienter vers une médication sécurisée, en ne lui permettant d’utiliser qu’un produit qui est vraiment nécessaire pour son bien-être, en évitant l’abus et la surconsommation.

« Le pharmacien a besoin d’une formation continue, qui désormais deviendra obligatoire dans la prochaine loi sanitaire qui est au niveau de l’APN », dira-t-il. Et de souligner, à ce propos, que les compléments alimentaires sont les produits les plus concernés par l’automédication, d’où l’urgence de trouver une solution pour mieux gérer la situation. « Le gouvernement a chargé les ministères de la Santé et du Commerce d’élaborer une réglementation spécifique. Un comité multisectoriel sous la direction du ministère de la Santé a été installé, et les travaux sont en cours », a-t-il fait savoir.

Sarah A. Benali Cherif