Plus de 2.300 cas de rougeole dans 13 wilayas, dont 5 décès : Installation d’une commission d’audit

« La situation épidémiologique a été maîtrisée», telles sont les affirmations du chargé de la communication au ministère de la Santé. S’exprimant hier en marge de la 11e Journée nationale du SNAPO, M. Slim Belkessam a fait savoir qu’une commission d’audit a été installée dans les wilayas d’Illizi, El Oued et Ouargla où l’épisode épidémiologique a été enregistré. « Ces commissions n’ont pas encore terminé leur travail, mais on peut d’ores et déjà dire que les résultats préliminaires font état du respect des protocoles concernant, par exemple, la chaîne de froid», dira M. Belkessam, qui assure dans ce sens que les vaccins administrés aux patients sont des vaccins efficaces. « Le problème n’est pas lié aux vaccins, il se trouve dans la désaffection observée vis-à-vis de la vaccination», a-t-il souligné, tout en révélant que plus de 180.000 opérations de vaccination ont été effectuées entre la wilaya d’Ouargla et El Oued. De son côté, le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé a indiqué qu’au 11 mars en fin de journée, la situation épidémiologique de la rougeole au niveau national fait ressortir 2.317 cas recensés dans 13 wilayas, dont 1.047 à El-Oued et 797 à Ouargla, et 5 cas de décès depuis l’apparition de l’épidémie le 25 janvier 2018 à El-Oued. « Au total, 4 missions ont été dépêchées par le ministère de la Santé depuis le mois de février dans les deux wilayas les plus touchées, en plus de celle d’Illizi», a-t-il ajouté, faisant savoir qu’à la faveur de ces missions, «112.000 personnes ont été vaccinées à El-Oued et 68.000 autres à Ouargla », tout en affirmant que le ministère est en situation de veille sanitaire. Le Dr Fourar a indiqué, cependant, que seulement 45% des enfants avaient été vaccinés, contre les 95% escomptés. « Ce manquement est un terrain propice à l’apparition de l’épidémie », a-t-il relevé. Dans ce contexte, il a tenu à mettre en garde les citoyens contre la dangerosité de cette maladie virale. Rappelant que la tranche d’âge de la population concernée par la vaccination se situe entre 6 mois et 40 ans. «J’appelle la population à faciliter le travail des équipes de santé œuvrant à prodiguer les vaccins, je trouve injustifiée la réticence affichée à l’égard de cette procédure qui, si elle avait été menée à bien, on aurait évité cette épidémie», a conclu le responsable. S. A. B. C.