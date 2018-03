Parcs culturels : Des résultats probants

La révision prochaine de la loi relative à la protection du patrimoine culturel sera en conformité avec les nouvelles dispositions de la Constitution révisée en 2016. Une constitution qui consacre le droit au citoyen de vivre dans un environnement sain. C’est ce qu’a déclaré, hier, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi.

S’exprimant au cours d’une journée d’information portant sur l’évaluation à mi-parcours du projet de conservation de la biodiversité d’intérêt mondial des parcs culturels, tenue au palais de la culture Moufdi-Zakaria, en présence de Mme Fatma Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, M. Mihoubi a indiqué qu’un nouveau concept relatif à la patrimonialisation de la biodiversité sera intégré lors la révision de cette loi, qui prendra en considération les spécificités du patrimoine culturel de chaque région du pays. Le ministre a fait savoir que «la concrétisation du projet de conservation de la biodiversité d’intérêt mondial des parcs culturels que recèle l’Algérie constitue un véritable défi». Poursuivant ses propos, M. Mihoubi a mis l’accent sur la nécessité de renforcer «la gestion participative avec les secteurs concernés par la protection du patrimoine naturel», citant, entre autres, l’environnement et l’agriculture. Pour le ministre, l’intérêt de travailler ensemble dans cette perspective répond, d’une part, aux exigences de la conservation et la valorisation des ressources naturelles et culturelles de ces régions et, d’autre part, au développement local et national, d’autant plus que les parcs culturels peuvent être une source importante pour l’économie nationale. «La protection des richesses culturelles nécessite la conjugaison des efforts de tous, y compris les citoyens», a-t-il soutenu, soulignant au passage, l’intérêt accordé par le ministère de la Culture pour la protection et la préservation des patrimoines territoriaux. Saisissant l’occasion, le ministre a salué les efforts consentis par tous les acteurs et intervenants, à l’échelle nationale et locale, dans la mise en œuvre du projet relatif à la protection et la valorisation du patrimoine sur le territoire des cinq parcs culturels algériens (Ahaggar, Tassili n’Ajjer, Atlas saharien, Touat-Gourara-Tidikelt et Tindouf).

Pour sa part, la ministre de l’Environnement a révélé qu’en raison de l’adhésion à plusieurs conventions internationales relatives à la préservation des ressources environnementales et naturelles, l’Algérie réitère son engagement pour la protection et la préservation de son capital biologique.



Un réseau de parcs culturels répertoriés représentant près de 44% du territoire national



Mme Zerouati a, dans ce contexte, mis en exergue «l’importance de la biodiversité» qui, selon ses termes, «constitue une valeur inestimable pour les générations futures, dans le développement économique du pays».

Pour elle, «le projet, initié par le ministère de la Culture en partenariat avec le PNUD, vise à renforcer et appuyer le système national des parcs culturels pour une conservation durable des ressources naturelles du pays». De son côté, M. Eric Overvest, Coordonnateur Résident du PNUD en Algérie, a salué la coopération entre l’Algérie et le PNUD, qu’il qualifie de fructueuse, eu égard aux résultats probants obtenus dans la mise en œuvre, depuis 2006, du projet de conservation de la biodiversité d’intérêt mondial des parcs culturels nationaux. Lors de cette journée, les communicants et les intervenants ont souligné l’importance de mobiliser et d’unir les efforts de tous les départements ministériels pour concrétiser les objectifs assignés à travers la mise en œuvre de ce projet pourvoyeur de richesse et de valeur ajoutée. Il convient de souligner que l’Algérie contribue à l’effort collectif visant la mise en œuvre de différentes conventions adoptées par la communauté internationale, dans l’objectif de promouvoir un développement durable qui se caractérise par une approche tridimensionnelle alliant, à la fois, le développement économique et social et la préservation des ressources naturelles dans un souci d’équité et de solidarité.

A l’instar des autres pays du monde, l’Algérie fait face à de nombreux défis. Le changement climatique, la désertification, la dégradation de la biodiversité, la pression humaine sont parmi les principaux facteurs entravant le développement durable, et nécessitant une action coordonnée au niveau national, régional et international privilégiant une synergie entre les différents programmes visant la conservation des ressources naturelles pour un développement durable. Partant de ce constat, le gouvernement algérien déploie d’importants efforts pour la conservation de la biodiversité à travers différents secteurs, notamment le ministère de la Culture, qui a mis en place un réseau de parcs culturels conçus comme des outils de préservation des patrimoines écoculturels, dans l’optique de l’indissociabilité nature-culture. Ce réseau comprend les parcs culturels de l’Ahaggar, du Tassili n’Ajjer, du Touat-Gourara-Tidikelt, de l’Atlas saharien et de Tindouf, couvrant une superficie de 1.042.577 km2, et représentant près de 44% du territoire national.

Kamélia Hadjib