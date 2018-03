Recrutement à Algérie poste : L’ANEM fournira les listes de demandes d’emploi

Algérie Poste est l’une des entreprises publiques employant des dizaines de milliers de personnes afin de proposer des services de qualité aux citoyens sur l’ensemble du territoire national. En effet, son principal objectif est de servir les citoyens habitant dans toutes les localités du pays, en leur permettant d’effectuer des opérations financières intéressantes comme l’épargne de l’argent, la réception des salaires et l’envoi de colis.

Afin de répondre à la demande grandissante de sa clientèle de plus en plus exigeante, Algérie Poste lance continuellement des campagnes de recrutement en proposant des milliers d’emplois. Pour cette année 2018, le bureau responsable de la gestion des ressources humaines de l’entreprise lance des nouvelles offres de recrutement dans les portails spécialisés dans la diffusion des annonces d’emploi sur le marché local. La compétence, le sérieux et l’efficacité sont les caractéristiques exigées à chaque candidat voulant le poste proposé. L’internaute peut maintenant rentrer dans un site d’emploi algérien et commencer le filtrage des annonces stockées en affichant celles qui s’adressent à son profil, son niveau d’études ou son domaine d’expérience.

Il est utile de signaler que les unités postales de wilaya (UPW) ont récemment lancé de vastes opérations de recrutement au niveau des 48 wilayas pour occuper «des postes d’emploi dans le cadre d’aide à l’insertion professionnelle», selon une série de critères auxquelles doivent répondre les candidats.

Dans ce contexte, les Agences Nationale de l’Emploi (ANEM) et les UPW ont publié les annonces d’offres d’emplois dans le cadre de l’insertion professionnelle, de milliers de postes dans les agences d’Algérie Poste.

Contrairement aux années précédentes, le plan de recrutement 2018 d’Algérie Poste a été profondément réfléchi pour étudier les besoins locaux, village par village, il concernera des postes au niveau des centres de dépôts et de distributions du courrier, les facteurs et les cadres. Il faut savoir qu’après le départ massif à la retraite des travailleurs de l’entreprise publique, des centaines de postes sus cités sont restés vacants.

A partir de là, Algérie Poste a adressé une correspondance aux agences de l’ANEM leur demandant une liste des candidats à la recherche d’un poste d’emploi «dans le cadre des contrats d’aide à l’insertion professionnelle».

Pour accéder à ces postes, les candidats d’Algérie Poste doivent détenir une licence universitaire dans les spécialités suivantes : sciences économiques, commerce, gestion, droit, sciences politiques, relations internationales et sociologie. Pour les postes de facteurs, le candidat doit avoir le niveau de classe terminale et une bonne condition physique. Les offres d’emploi exigent également des candidats de résider dans la municipalité où l’emploi est offert.

Pour rappel, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun avait annoncé, en février dernier à Alger, que 57% des contractuels d’Algérie Poste ont été recrutés, soit 3.268 employés dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et 2.600 dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA), en précisant que l’opération se poursuivra pour inclure tous les contractuels d’ici la fin de l’année en cours.

Par ailleurs, lors de son récent passage à la Radio, Mme Imane-Houda Faraoun avait précisé qu’«Algérie Poste souffre actuellement d’un sérieux déficit en moyens humains, en raison du départ à la retraite de 4.000 agents qui n’ont pas encore été remplacés».

Mohamed Mendaci