Réalisation d’une usine de ciment écologique à Bellara : Lancement prochain

Les travaux de réalisation d’une usine de ciment écologique (à bas taux de CO2) prévue dans la zone industrielle de Bellara dans la commune d’El Milia (Jijel) dans le cadre d'un partenariat algéro-émirati-indien, seront lancés «prochainement», a indiqué lundi le directeur local de l’environnement. Une superficie de l’ordre de 20 hectares a été dédiée à cette cimenterie, la première du genre en Algérie, a précisé Wahid Tcahchi à l'APS, soulignant que ce projet sera lancé pour un délai de réalisation de 18 mois. Il a ajouté que la future cimenterie produira du «ciment vert», ami de l'environnement, détaillant que cette usine «recyclera et valorisera les déchets de la centrale électrique et du complexe sidérurgique de Bellara». Le même responsable a indiqué que le partenaire indien dispose de plusieurs cimenteries similaires situées «au cœur d’agglomérations urbaines dans certaines régions du monde», indiquant qu’une fois opérationnelle, cette usine aura une capacité de production de

2 millions de tonnes de ciment destinées au marché national et à l’exportation. Ce projet, une fois mis en service, générera 143 postes d'emplois directs, a-t-on encore souligné.