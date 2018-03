Aménagement des zones d’activités industrielles : L’appel de M. Yousfi aux investisseurs

«Il appartient aux investisseurs industriels de contribuer aux travaux et opérations d’aménagement des zones d’activités en vue de développer ces espaces industriels», a affirmé le ministre, lors de l’inspection de la zone d’activités industrielles d’El-Foulia. «Le ministère de l’industrie s’attelle à prendre en charge les préoccupations des investisseurs dans ces zones», a indiqué M. Yousfi, avant de faire état d’un programme national pour la généralisation des pôles industriels à travers les différentes régions du pays, dans le but de promouvoir les activités industrielles et de faire de ce secteur «une véritable alternative à la ressource pétrolière». Mettant en exergue l’importance de s’orienter vers une industrie agro-alimentaire, pour se mettre au diapason du développement que connait le secteur de l’agriculture, le ministre a indiqué que «l’Algérie est appelé à devenir, à l’horizon 2021, et dans le cadre d’une stratégie nationale visant l’exportation du produit local, un pays exportateur de produits agricoles, du fer et de l’acier". Le ministre a fait savoir aussi qu’il sera procédé, à ce titre, à l’accélération de l’action de la commission intersectorielle chargée de la validation des cahiers de charges liés à la réalisation des zones d’activités industrielles. S’étendant sur une superficie de 200 hectares, la zone d’activités industrielles d’El-Foulia, en cours de réalisation, a fait objet de la visite du ministre qui s’est enquis des nouvelles et anciennes zones d’activités industrielles et de la situation de l’investissement industriel dans la wilaya d’El-Oued. Le secteur recense 414 dossiers d’investissement approuvés sur un total de 1.277 dossiers déposés jusqu’au mois de mars en cours et dont 131 ont été rejetés dans le cadre de l’opération d’assainissement du foncier industriel de la wilaya. La wilaya d’El-Oued compte également 7.139 petites et moyennes entreprises, employant 23.772 personnes, a-t-on fait savoir.

Le ministre a, lors de sa visite de travail dans la wilaya d’El-Oued, posé la première pierre d’une usine de production de plastique et procédé à l’inauguration de deux entités économiques industrielles, concrétisées dans le cadre de l’investissement privé, à savoir une unité de stockage de céréales et de traitement des semences dans la daïra de Reguiba, employant 50 personnes, ainsi qu'une unité de fabrication de pylônes électriques et de parpaings, générant 30 emplois. Selon la fiche technique, cette unité assure une production quotidienne de 430 tonnes de parpaings et de 60 pylônes.

Au terme de sa visite, le ministre de l’Industrie et des Mines s’est rendu dans la commune de Kouinine où il s’est enquis de la zone d’activités industrielles, d’une superficie de 161 ha, englobant 314 lots de terrains, dont 265 lots attribués pour la concrétisation de 120 projets susceptibles de générer 4.022 emplois, selon les explications fournies à la délégation. (APS)