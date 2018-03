Poste et communications électroniques : Le projet de loi ne sera pas retiré

Le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, a indiqué, hier à Alger, que la loi définissant les règles générales relatives à la Poste et aux communications électroniques sera bientôt présentée et soumise au vote au Conseil de la nation, affirmant que le gouvernement «n'a pas l'intention de la retirer». La loi relative au commerce électronique sera présentée et soumise au vote au Conseil de la nation, «la semaine prochaine», et celle définissant les règles générales relatives à la Poste et aux communications électroniques le sera «ultérieurement», a précisé M. Khaoua, qui répondait aux interrogations d'un membre de la commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN). Le ministre a affirmé que le «gouvernement n'a pas l'intention de retirer la loi», qui a été adoptée en février 2018 par les membres de la chambre basse du Parlement, rappelant que le Conseil de la nation était habilité, en vertu de la Constitution, à donner son avis sur tout texte de loi. La ministre de la Poste, des Télécommunication, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Faraoun, avait présenté, lundi dernier devant la commission de l'équipement et du développement local du Conseil de la nation, le projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. «Il a été convenu, durant la réunion avec les membres de la commission, de reporter l'examen du projet de loi à une date qui sera fixée ultérieurement, en raison des engagements urgents de la ministre», avait indiqué un communiqué du Conseil de la nation. Le projet de loi a été adopté à la majorité par les membres de l'APN. Il a pour objectif de définir les conditions permettant de développer et de fournir des services de poste et de communications électroniques de qualité, ainsi que les conditions générales pour l'exploitation des activités par les opérateurs. (APS)