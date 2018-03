Fuite des sujets au bac : La décision de couper internet une prérogative du gouvernement

La ministre de la Poste, des Télécommunication, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoun a affirmé, hier à Alger, que la décision de couper ou pas l’accès à internet lors des épreuves du baccalauréat 2018 pour éviter la fuite des sujets d’examen relève des prérogatives du Gouvernement et n’est pas du ressort de son département. En réponse aux préoccupations des membres de la Commission des transports, des transmissions et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mme. Feraoun a indiqué que «aucune décision n’a été prise, pour l’heure, au sujet de la coupure de l’accès à internet lors des épreuves du baccalauréat 2018 pour éviter la fuite des sujets d’examen», assurant que la question «relève de la seule responsabilité du Gouvernement». Rappelant que la triche lors des examens et l’utilisation des smart phones à cette fin était un phénomène mondial, la ministre a assuré que la question était en premier lieu, d’ordre «moral» appelant, dans ce sens, les parents à «sensibiliser leurs enfants» en leur interdisant le recours à ses actes scandaleux. Elle a affirmé, à ce propos, que «les entreprises économiques n’ont pas été affectées par la décision» prise lors des sessions précédentes du baccalauréat où l’accès à internet avait été coupé pour éviter la fuite des sujets, précisant que l’accès a été limité dans le cadre de cette décision uniquement pour les réseaux sociaux, à l’image de Facebook, WhatsUp et Viber. Abordant les efforts déployés pour améliorer les services postaux et accélérer le débit d’internet qu’elle a qualifié de «grand défi» pour le secteur, la ministre a affirmé que le problème majeur à l’origine du retard enregistré dans la concrétisation des projets prévus était le manque de formation des cadres, soulignant que les diplômés de l’université algérienne «reçoivent une formation strictement théorique». L’Algérie demeure un pays «importateur des nouvelles technologies» ce qui nécessite des dépenses colossales pour l’acquisition de nouveaux équipement et la formation des techniciens et ingénieurs à leurs utilisations, a ajouté Mme. Feraoune. Abordant, par ailleurs, le faible niveau des services au niveau d’Algérie Poste (AP), la ministre a imputé cette situation aux «conditions financières difficiles qu’a connues l’entreprise ces derniers années, au recrutement anarchiques et au départ à la retraite de plusieurs travailleurs». Elle a rappelé, à ce propos, la titularisation de pas moins de 1800 employés recrutés dans le cadre des contrats de pré-emploi. S’agissant de l’accès frauduleux aux comptes postaux des citoyens et le détournement des fonds par les employés d’AP, la ministre a affirmé que le nombre de cas a connu «une grande diminution grâce à la modernisation du système de contrôle». Pour ce qui est du retard dans la réception des colis postaux, Mme. Feraoune a indiqué qu’en plus de l’équipement du centre de tri de Birtouta en dernières innovations dans le domaine, un accord a été signé avec la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) pour l’acheminement des colis vers d’autres wilayas. (APS)

Les candidats consultés sur la date de l’examen

Le ministère de l'Éducation nationale a lancé hier le site réservé à la consultation des candidats scolarisés et candidats libres sur le choix de la période du déroulement de l'examen du baccalauréat 2018, une opération qui devrait durer jusqu'à jeudi 15 mars. La consultation sur le site «http://bac.onec.dz» consiste à choisir entre deux propositions, soit le maintien de la date fixée précédemment du 3 au 7 juin 2018 ou le changement de la date du 19 au 24 juin 2018. Le candidat au baccalauréat concerné par la consultation doit mentionner la wilaya dont il est issu et le nom de l'utilisateur (l'établissement auprès duquel le dossier a été déposé) et son mot de passe, avant de valider le choix. «En cas d'oubli du nom de l'utilisateur ou de son mot de passe, le candidat doit le demander à l'établissement auprès duquel il a déposé son dossier», indiquent les responsables du site. S'agissant des enseignants de l'enseignement secondaire et des directeurs de lycée, ces derniers seront appelés à donner leur avis, en remplissant un tableau que le directeur de l'établissement envoie sur son compte via le système d'information du ministère de l'Éducation nationale.

Le directeur de lycée donne son avis en tant que directeur d'établissement, avant de recueillir les avis des enseignants.

Par la suite, les avis seront triés et synthétisés dans un tableau qui contient l'avis du directeur de lycée et le nombre des enseignants sur les périodes de l'examen du baccalauréat, soit le maintien de la première période fixée les 3,4,5,6 et 7 juin 2018 ou la deuxième fixée les 19,20,21,23 et 24 juin 2018, avant de l'envoyer via son compte dans le système d'information du ministère de l'Éducation nationale.

Pour ce qui est de l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale, l'Inspection générale de la Pédagogie et l'Inspection générale se chargeront de contacter les inspecteurs de l'éducation nationale, pour recueillir leurs avis sur ce sujet. Cette mesure intervient dans le souci de réunir toutes les chances de réussite aux élèves qui s'apprêtent à passer l'examen du baccalauréat session 2018, en tenant compte de l'état d'anxiété que les élèves ont vécu suite aux grèves et aux interruptions de la scolarité.

Le ministère de l'Éducation nationale avait annoncé, la fin de la semaine dernière, le lancement d'une large consultation pour fixer la date de l'examen du baccalauréat, en proposant deux périodes.

Plusieurs syndicats du secteur de l'Éducation et des Associations de parents d'élèves ont affiché leur soutien à la décision de report de la date des examens du baccalauréat à après le mois de Ramadhan, afin d'accorder le temps nécessaire aux candidats et leur permettre de passer cet examen dans les conditions adéquates, notamment après les perturbations causées par la grève des enseignants. (APS)