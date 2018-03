Barrages : Taux de remplissage estimé À 56%

Le taux de remplissage des barrages au niveau national a atteint 56% grâce aux précipitations enregistrées cette saison, a précisé

M. Necib dans une déclaration à la presse .

Ce taux varie d'une région à l'autre, avec une moyenne de 50% dans le région-ouest et 67% dans la région-est, a-t-il ajouté, et a augmenté grâce au retour de la pluviométrie annuelle moyenne à ses niveaux habituels pour la première fois depuis trois ans, a-t-il souligné. La pluviométrie annuelle moyenne est estimée à 700 mm dans la région nord et 350 à 400 mm dans les Hauts plateaux. Concernant la disponibilité des ressources hydriques l'été prochain, le ministre a affirmé que tous les efforts nécessaires ont été déployés pour assurer une alimentation régulière en eau potable du plus grand nombre de communes possibles. Il a fait état de l'inauguration de plusieurs projets majeurs avant l'été inscrits dans le cadre de la généralisation progressive du système d'alimentation quotidienne en eau potable.

Il a notamment cité l'entrée en service du projet de transfert du barrage de Mehouane vers Sétif et celui du barrage d'Ourkis vers Oum El Bouagui.