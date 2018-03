Station d’epuration de Timimoun : Un projet à finaliser

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a appelé à accélérer la finalisation du projet de station de traitement et d’épuration des eaux usées de la wilaya déléguée de Timimoune (Adrar) pour la livrer «avant la fin de l’année». S’exprimant à l’entame, samedi, d'une visite de travail dans la wilaya d’Adrar, le ministre a mis l’accent sur le respect des normes de qualité dans la réalisation de l’ouvrage pour qu’il remplisse pleinement sa mission dans la préservation de l’environnement et des palmeraies de la région, en plus d’apporter une valeur ajoutée dans le renforcement de l’activité économique, notamment agricole, et la préservation des nappes hydriques souterraines. Cette station, a indiqué M. Necib, viendra s’ajouter au projet d’une autre STEP au chef lieu de wilaya, qui a été dégelée dernièrement, de sorte à renforcer les efforts d’économie des eaux souterraines et à soutenir les activités agricoles, à travers notamment la création de pépinières à proximité de ces stations. Un programme de réalisation de 31 grandes stations de traitement des eaux usées à travers le pays, jugé «important», est actuellement mis en oeuvre, après la levée de gel sur les projets d’assainissement qui seront réalisés avec des produits de l’industrie nationale, a-t-il souligné. Cette démarche intervient en application des orientations des hautes autorités du pays visant une intégration économique de l’industrie nationale dans les différents secteurs d’activités et projets de développement, a ajouté le ministre. La STEP de Timimoune, implantée sur une superficie de 4 hectares et qui aura une capacité de traitement de plus de 13.000 m3/jour, est actuellement à 22% d’avancement de ses travaux de réalisation pour lesquels a été consentie une enveloppe de 2,5 milliards DA, selon sa fiche technique. Elle permettra, une fois opérationnelle, la préservation de l’environnement, la prévention contre les maladies à transmission hydrique, l’amélioration du cadre de vie du citoyen et une réutilisation des eaux traitées à des fins d’accompagnement des activités agricoles, en plus de générer des emplois, a-t-on expliqué. Le ministre des Ressources en eau doit poursuivre dimanche sa visite de travail dans la wilaya par la mise en service d’un projet de transfert de l’eau potable de la zone de Tagraout vers la commune frontalière de Timiaouine (extrême sud de la wilaya) et d’un autre vers les Ksour de la commune de Bouda (Ouest d’Adrar), en sus de l’inspection de projets et structures du secteur à Adrar.



Mise en service du réseau de transfert d’eau potable vers la communede Timiaouine



Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a procédé dimanche dans la commune frontalière de Timiaouine, à la mise en service d’un réseau de transfert d’eau potable à la satisfaction de la population de cette collectivité ( à 950 km au sud d’Adrar). Le ministre a, sur site, mis l’accent sur la gestion optimale de ce projet de grand intérêt en vue d’assurer sa durabilité, car il aura des répercussions positives sur cette région frontalière qui accuse un déficit en ressources hydriques souterraines. Ce projet contribuera, outre le développement des activités agricoles dans la région, à l’amélioration des conditions de vie de la population locale qui a fondé beaucoup d’espoirs sur ce projet salvateur, a indiqué M. Necib.

Il sera accompagné d’autres opérations, dont la réalisation de 30 puits pastoraux à travers les territoires des communes de Timiaouine et de Bordj Badji Mokhtar, en vue de dynamiser les activités pastorales, vocation principale des habitants de ces régions limitrophes à la bande frontalière Sud, a-t-il révélé. Il est relevé, entre autres retombées positives de ce projet, la possibilité d’irrigation d’une surface agricole de plus de 980 hectares susceptibles de donner une impulsion à l’activité agricole dans ces régions dans l’extrême Sud du pays.

La cérémonie de mise en service s’est déroulée en présence de citoyens de la commune de Timiaouine qui se sont félicités de cette opération «tant attendue». Réalisé pour un investissement de plus de 2,8 milliards DA, ce projet assure l’approvisionnement en eau potable, à travers un transfert d’eau sur une distance de 80 km depuis le champ de captage de Tagraout, d’une population de plus de 7.100 habitants de la commune de Timiaouine. Il comporte, outre 3 forages profonds, 1 château d’eau de 1.000 m3, trois stations de pompage et un réservoir de 500 m3.

Le ministre des Ressources en eau a annoncé, à cette occasion, une enveloppe financière «conséquente» à dégager pour procéder à un diagnostic de la situation du réseau d’assainissement dans cette collectivité. (APS)