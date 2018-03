Forum de Crans-Montana prévu à Dakhla : Le président Ghali appelle l’UA à empêcher sa tenue

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a appelé l’Union africaine (UA) à intervenir auprès des autorités marocaines afin d’annuler la tenue de la prochaine édition du Forum de Crans- Montana, prévue du 15 au 20 mars dans la ville de Dakhla occupée, afin d’«éviter toute escalade dans la région».

«Nous vous demandons d’intervenir d’urgence pour convaincre le Maroc, en tant que membre de l’Union africaine, de s’abstenir d’organiser ce forum dans la ville occupée de Dakhla (Sahara occidental), afin d’éviter toute escalade dans la région», a écrit le président sahraoui, dans une lettre adressée au président rwandais, Paul Kagame, président en exercice de l’UA. Le président Ghali a exprimé la «condamnation ferme» de cette violation flagrante de l’Acte constitutif de l’Union africaine, la qualifiant d’«acte provocateur» devant saper la mise en œuvre des décisions de l’UA et les efforts de la communauté internationale pour la paix dans cette région, à travers le parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental. Le président sahraoui a appelé l’UA à prendre «toutes les mesures nécessaires» pour assurer la mise en œuvre de la résolution du Sommet africain concernant le conflit du Sahara occidental, notamment en ce qui concerne l’organisation de cet évènement «illégal» dans la dernière colonie en Afrique. En janvier dernier, lors du dernier Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, tenu à Addis-Abeba, les appels pour la mise en œuvre de la déclaration adoptée à sa 24e session tenue à Addis-Abeba en janvier 2015, concernant le Forum de Crans-Montana, organisation basée en Suisse, ont été réitérés afin de s’abstenir d’organiser des sessions dans la ville de Dakhla, au Sahara occidental occupé. Un appel a également été lancé aux États membres et aux organisations de la société civile africaine et d’autres personnes intéressées à boycotter le prochain forum qui se tiendra du 15 au 20 mars, 2018. En adhérant à l’Acte constitutif de l’UA, ses autres conventions et traités, le Maroc s’est formellement engagé à respecter les principes et objectifs de l’Union africaine, notamment l’article 3 : «Promotion de la paix, sécurité et stabilité dans le continent», les frontières existant au jour de l’indépendance et la menace ou l’usage de la force entre les États membres, a souligné le président de la République arabe sahraouie démocratique.