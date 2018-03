Infrastructures : Cinq nouveaux stades de proximité à Illizi

Les structures sportives dans la commune d’Illizi seront renforcées prochainement par cinq nouveaux stades de proximité revêtus en gazon artificiel, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la direction locale de jeunesse et des sports (DJS). Une enveloppe de 40 millions DA a été consacrée sur budget de wilaya à la concrétisation de ces projets à travers différents quartiers de cette collectivité, a précisé à l’APS le directeur du secteur, Brahim Cherif. Il s’agit d’un stade de proximité implanté à la cité des 66 logements, dont les travaux sont à 100%, ainsi qu’une structure similaire en chantier au quartier du 20-août, alors que les autres projets seront lancés incessamment, selon le même responsable. Les amateurs de football ont salué cette opération susceptible de promouvoir la pratique de cette discipline populaire dans la ville d’Illizi, notamment à travers l’organisation de compétitions et de tournois inter-quartiers, a-t-il ajouté. Une fois mises en service, ces structures vont contribuer non seulement à donner un nouveau «souffle» à la pratique du sport dans les quartiers mais aussi à atténuer le déficit enregistré en matière de grands stades au chef-lieu de wilaya, qui ne répondent plus à la demande croissante, devant le nombre important de clubs sportifs, en plus des compétions locales et régionales, a souligné M. Cherif. Dans le cadre d’une stratégie visant à rapprocher les structures sportives des catégories de jeunes, la DJS prévoit la réalisation de structures similaires à travers d’autres communes de la wilaya et au niveau des établissements juvéniles, telles que les maisons de jeunes, a-t-il conclu.