Judo, Grand-Prix 2018 d’Agadir : Temmar (+100 kg) éliminé

Le judoka Nadjib Temmar (+100 kg), dernier Algérien sur les six engagés dans le Grand-Prix d'Agadir (Maroc), a quitté le tournoi, après sa défaite face à l'Allemand Johannes Frey. Exempté du premier tour, Temmar a perdu par ippon dans un combat intense qui a duré 3 minutes et 24 secondes. Son compatriote Billel Belhimer (-100 kg) a connu le même sort dans la matinée, après une défaite concédée face à l'Allemand Karl-Richard Frey. Au total, 241 judokas (139 messieurs et 102 dames) représentant 38 pays, participent à cette compétition, dont six Algériens, en l'occurrence Wali Ezzine (-66 kg), Mourad Abdelkrim Ladj (-66 kg), Billel Belhimer (-100 kg) et Nadjib Temmar (+100 kg) chez les messieurs, ainsi que Meriem Moussa (-52 kg) et Belkadi Amina (-63 kg) chez les dames. Ladj a été éliminé dès son entrée en lice, après sa défaite vendredi contre le Marocain Imad Bassou. Une défaite par ippon, après 2 minutes et 30 secondes de combat. Pour sa part, Wali Ezzine a remporté son premier match contre le Capverdien Wilson Teixira, avant de s'incliner au deuxième tour, face au Belge Kenneth Van Gansbeke. Chez les dames, Meriem Moussa a été exemptée du premier tour, mais elle s'est inclinée dès son premier combat contre la Turkmène Gulbadam Babamuratova qui l'a emporté par ippon après 2 minutes et 40 secondes de combat. De son côté, Amina Belkadi a contracté une blessure pendant l'échauffement et à dû renoncer à la compétition. Elle devait concourir dans la poule «B» des moins de 63 kg.