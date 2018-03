Radieuse : Solidarité avec Kaddour Bekhloufi et fête les 85 ans de Saïd Amara

La Radieuse, présidée par monsieur Chafi Kada, a rendu une visite de reconnaissance à l’ex-joueur de l’AS Monaco et de la glorieuse équipe du FLN Kaddour Bekhloufi. Cette figure de prou du football national qui fut ensuite un éducateur de renom qui avait formé deux générations d’excellents footballeurs, lors de ses passages à l’ASMO, l’ASO Chleff et d’autres clubs, vit actuellement des difficultés de santé.

La délégation de la Radieuse et des cadres de la DGSN, représentés par le contrôleur général Nouasri Salah ainsi que les anciennes figures sportives, à leur tête son ami de toujours, Saïd Amara, Belloumi, Megharia, Guemri Redouane, Benchiha et l’ancien arbitre international Hansal ont rendu un vibrant hommage à Kaddour Bekhloufi, en son domicile et en présence de sa grande famille, dont les membres n’ont pu cacher leurs larmes surtout que les conséquences de santé de leur parent les ont fortement perturbés.

Ils ont remercié très fort la délégation pour ce geste qui a mis un peu de baume au cœur à leur époux, père et grand-père.

En marge de cette visite de reconnaissance, la surprise a été le geste du président de la Radieuse, Chafi Kada, qui avait ramené une grande tarte pour Saïd Amara, lequel avait fêté, lundi dernier, ses 85 ans. Cette belle initiative avait remonté le moral de l’ex-entraineur de l’équipe nationale et du Mouloudia de Saïda qui avait passé une année 2017 très triste, avec la perte de sa chère épouse, puis celle de son fils aîné, Bachir.