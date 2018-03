Gendarmerie nationale : Le Général major Menad Nouba à Rome

«Dans le cadre de la coopération militaire algéro-italienne et sur invitation du Commandant de l’Armée des Carabiniers italiens, le général de Corps d’Armée Giovani Nistri, le général major Menad Nouba, Commandant de la Gendarmerie nationale, effectue depuis hier une visite officielle de trois jours dans la capitale italienne, accompagné d’une délégation du Commandement de la Gendarmerie nationale». «Cette visite officielle, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale amorcée entre le Commandement de la Gendarmerie nationale et le Commandement de l’Armée des Carabiniers italiens, permettra de passer en revue l’état de cette coopération et les opportunités de son renforcement et représentera une opportunité pour les responsables des deux institutions de se concerter sur les questions d’intérêt commun», précise le communiqué. Cette visite «sera couronnée par la signature d’un protocole de coopération en matière de partage d’expériences et d’expertises entre les deux structures».