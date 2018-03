APN : Journée sur l’industrie militaire

La commission de la défense nationale de l'Assemblée populaire nationale (APN) organisera aujourd’hui une journée parlementaire, consacrée à la question de «l'industrie militaire en Algérie», a indiqué hier un communiqué de l'Assemblée. La commission de la défense nationale a choisi ce sujet «afin d'examiner la réalité et les objectifs de cette industrie» et sa capacité à relever les défis induits par la garantie de ressources supplémentaires à l'économie nationale, précise la même source. Cette question est d'une importance extrême, d'autant que l'Algérie œuvre, depuis des années, à conforter «son choix stratégique de s'orienter vers le développement et l'élargissement de la base de son industrie militaire», afin de faire face à la facture exorbitante, endossée par l'Etat, pour l'importation des différents équipements destinés à l'Armée nationale populaire (ANP), ajoute le communiqué. Organisée sous le slogan «Industries militaires : réalité et perspectives», cette journée parlementaire s'impose, en raison des nombreux défis sécuritaires et des aspirations de l'Algérie à orienter une partie des équipements militaires fabriqués localement à l'exportation vers des pays voisins.

Les organisateurs de cette journée ont tracé un riche programme incluant la projection d'un documentaire sur l'industrie militaire en Algérie, suivie de trois interventions sur «l'importance des industries de la défense» ; «l'aspect économique des industries militaires» et «le rôle de l'industrie militaire dans le développement économique national».

Ces interventions seront suivies d'un débat public, conclut le communiqué. (APS)