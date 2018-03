Formation du personnel paramédical de santé militaire : Perfectionnement et adaptation

La prise en charge des différentes hémorragies et des protocoles de soins sont au centre des débats scientifiques et médicaux, à l'occasion des 8es Journées des paramédicaux des services de la santé militaire, organisées hier à Bechar.

Cette rencontre médicale et scientifique, à laquelle prennent part une centaine de praticiens de la santé militaire, des paramédicaux des hôpitaux militaires et civils, et qui s’inscrit dans le cadre de la formation continue et du perfectionnement du personnel paramédical du service de santé militaire, est marquée par la présentation de 47 communications.

Les thèmes des communications s’articulent autour des aspects de prise en charge paramédicale et médicale des hémorragies, et des processus médicaux et paramédicaux de leur prise en charge conséquente à travers les structures hospitalières et de santé militaire, selon les organisateurs.

Les intervenants, dont des praticiens spécialistes militaires exerçant dans les hôpitaux militaires universitaires de plusieurs régions militaires, notamment de Bechar, Oran et l’hôpital central de l’ANP de Ain-Naâdja (Alger), ont abordé des sujets ayant trait, entre autres, à l’hémorragie préopératoire cérébrale, l’hémorragie en gynécologie-obstétrique notamment durant le 1er trimestre, le protocole médical à appliquer face à une hémorragie externe.

Selon des intervenants, les paramédicaux sont à la pointe du protocole médical de prise en charge des patients et un facteur humain très efficace en matière de premiers soins des hémorragies, d’où la nécessité de la poursuite des efforts de leur formation continue, perfectionnement et adaptation aux nouvelles connaissances et technologies médicales acquises par les différentes structures hospitalières de l’ANP, a souligné le général major Saïd Changriha, commandant de la troisième région militaire (3e RM) en ouverture des travaux de cette rencontre. (APS)