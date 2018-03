On pense déjà à l’été : préparation de la saison estivale

La préparation de la saison estivale a commencé plus tôt que d’habitude. Le premier regroupement régional des directeurs du secteur de la Protection civile a eu lieu hier à Guelma. 24 wilayas du centre ont pris part à cette rencontre pour une évaluation de la saison estivale 2017 et la préparation de celle de 2018.Les participants ont passé en revu les bilans de l’année précédente relatifs aux dispositifs de surveillance des plages et baignade, de prévention et de lutte contre les feux de forêts, palmiers et récolte, notamment sur les volets préventifs, organisationnels et opérationnels. Selon le communiqué de la Direction Générale de la protection civile le bilan des incendies pour l’année 2017, a connu le déclenchement de plusieurs incendies. Pour la même période les unités de ce corps ont enregistré 20.251 interventions pour l’extinction de 15.166 incendies qui ont générés des dégâts évalués à 28.841 ha de superficie forestière, 10.389 ha de maquis, 14.745 ha de broussaille, 2.141,23 ha de récolte, 12.461 palmiers et 246.272 arbres fruitiers. Toujours selon la même source 27 colonnes mobiles ont été mobilisées dans le cadre du dispositif de lutte contre les feux de forêts, réparties au niveau des wilayas classées à «risque élevé». Sur le plan de la prévention et de la protection la direction de la Protection civile a donné des instructions fermes aux wilayas du Sud pour la mise en place de campagnes de sensibilisation de proximités en direction des exploitants des palmerais afin d’éliminer les risques d’incendies et de les informer sur la prévention et la conduite à tenir en cas de danger. En ce qui concerne le dispositif de surveillance des plages, le bilan de la Protection civile ont relevé 80.333 interventions enregistrées au niveau de 398 plages autorisées à la baignade.

Dans ce cadre, il a été précisé que 53 812 personnes ont été sauvées de noyade dont 20 454 soignées sur place. Le nombre de décès est de 128 cas dont 75 au niveau des plages interdites. Concernant la baignade dans les réserves d’eau, un phénomène qui ne cesse de se généraliser à travers le territoire national non sans provoquer des morts annuellement, les services de la Protection civile dénombre 95 décès durant l’année 2017 dont la majorité sont des enfants et ce malgré les multiples campagnes de sensibilisation initié durant toute la saison estivale. Consciente de l'apport des actions à entreprendre en amont, notamment sur le plan préventif et les résultats obtenus à travers l'organisation des campagnes de sensibilisation et d'information de proximité ayant touchées les wilayas côtières et d'autres wilayas de l'intérieur durant les années précédentes, la direction de la Protection civile a programmé une campagne de sensibilisation nationale qui sera lancée le début du mois de mai à travers l’ensemble du territoire national sur les dangers de la mer, la prévention des feux de forêts et de récoltes, ainsi que les risques liés à l’envenimation scorpionique et les accidents de la circulation qui connaissent, par ailleurs, des pics en période estivale.

Au cours de cette campagne de sensibilisation qui s’étalera sur une période d'une vingtaine de jours, les citoyens en général et les enfants en particulier bénéficieront de toutes les informations nécessaires quant à la réduction des risques liés à la saison estivale en particulier les dangers de la mer et des réserves d'eau, et par voie de conséquence la réduction des pertes en vies humaines qui se chiffrent en dizaines chaque année par le respect stricte des consignes de prévention et l'apprentissage des gestes de premier secours.

F. L.