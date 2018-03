JSK : Que va faire mellal ?

Venu en sauveur de ce grand club, le plus titré d’Algérie, il ne cesse de faire des déclarations intempestives, au lieu de laisser place à une réelle réflexion pour établir une feuille de route, basée sur une stratégie de sortie de crise. Il multiplie les sorties médiatiques à tort et à travers. Il promet, il hausse le ton, il donne l’impression d’être le chef par qui tombent les décisions.

Il ne cesse de jurer qu’il est un homme de parole, que la JSK ne rétrogradera pas et qu’il fera tout pour sauver le club et faire retrouver aux milliers de fans du club, la grande JSK d’antan. Il défie parfois même les instances footballistiques nationales, avec des propos tels que : «On ne jouera pas ce mardi», «C’est à nous de choisir la date et le lieu du match de coupe face à Blida», «On ne jouera pas hors de Tizi Ouzou face à Blida», etc. Autant de paroles, qui en faite font plus de mal que de bien à la JSK. Puisque le groupe est désorienté, voire perturbé, à cause d’un simple match de coupe d’Algérie, même s’il s’agit d’un quart de finale. Après tout, on n’est pas en guerre, ce n’est que du sport. Au lieu de calmer les esprits à ce niveau de responsabilité que lui confère son poste de président, en optant pour un discours serein, rassurant et fait de sagesse, Cherif Mellal s’adonne consciemment ou inconsciemment à un show pour se faire remarquer, sans nul doute. Il dit une chose et son contraire le lendemain. Il a affirmé placer toute sa confiance en Noureddine Saâdi, sur conseil de Mahieddine Khalef. Il soutient son entraîneur après la défaite face à Tadjenanet, puis il le limoge dès le lendemain et l’accuse d’être en abandon de poste. Il ne veut pas lui payer ses deux mois de salaires ! Il fait venir Bouzidi, sans pour autant apurer la situation de Saâdi, afin de pouvoir le faire bénéficier d’une licence qui lui permet de diriger l’équipe à partir du banc. Cela, au moment où la situation est alarmante, pour l’équipe qui frôle avec la zone des relégables. Il a fait savoir via les médias que dès qu’il allait poser les pieds à la JSK, il mettra de suite 50 milliards dans les caisses du club. Jusqu’à présent, il en est absolument rien. Il dit qu’il a payé l’ensemble des joueurs dont certains n’avaient pas encore perçu jusqu’à six ou sept mois de salaire. Pourtant, et alors que la rencontre face à l’USMH était des plus importantes pour l’avenir de la JSK en Ligue 1, on a vu sur le terrain, une équipe sans âme, avec des joueurs qui avaient la tête ailleurs, avec une amère défaite au bout. Cela prouve bien, qu’il y a quelque chose qui cloche. Des joueurs payés, rassurés et qui travaillent dans de bonnes conditions, ne peuvent jouer de cette manière ! Beaucoup parmi les supporters invétérés de la JSK, au fait des affaires du club et qui sont connus pour leur sagesse et leur esprit de réflexion, posent la question suivante : «Qui est ce Cherif Mellal ? D’où est-il tombé d’un coup ? Que fait-il exactement dans la vie ? D’où provient l’argent dont il se vante vouloir injecter dans les caisses de la JSK ? Cet argent existe-t-il vraiment ?» Autant de questions qui taraudent les esprits des inconditionnels les plus avertis de la JSK. Aussi, après s’être bizarrement retourné contre Saâdi, ce dernier parle même de trahison, il se retourne à présent contre certains joueurs, qu’il accuse d’avoir levé le pied devant l’USMH (?) Encore une histoire à dormir debout, au moment où l’heure est grave. «Je suis prêt à sanctionner ceux qui ne se montrent pas à la hauteur. On est prêt à faire jouer des espoirs et des juniors s’il le faut. La JSK ne descendra pas en Ligue 2, je le promets… ». Ces paroles balancées par Cherif Mellal sont la preuve que la situation est loin d’être au beau fixe à la JSK, et que sa venue à la tête du club n’a en fait rien apporté de bon ou de positif dans l’intérêt du club. La sérénité n’y est pas, en tout cas. La JSK va mal depuis le coup d’envoi de la saison. L’équipe est faible, malgré la présence de certains bons joueurs au sein de l’effectif. L’instabilité à tous les niveaux, dirigeants, staff technique et effectif font le malheur de ce club mythique, qui était à l’avant-garde du professionnalisme dans le football algérien. Il faisait rêver tous les joueurs ambitieux. Il faisait la fierté de toute la Kabylie et de toute l’Algérie.

Mohamed-Amine Azzouz