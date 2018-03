Réaménagement de la ville de Tébessa : Impliquer tous les acteurs

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis l’accent, hier à Tébessa, sur la nécessité d’impliquer tous les acteurs, organismes et société civile dans l’opération de réaménagement de la ville de Tébessa. «Les travaux de réaménagement, lancés dans la ville en 2014 pour 250 millions DA, exigent la multiplication des efforts et l’intensification des actions pour redonner à la cité l’apparence esthétique qui sied à son histoire», a indiqué le ministre au deuxième jour de sa visite de travail dans cette wilaya. M. Zaâlane a reçu des explications sur le projet de requalification du centre-ville de Tébessa, incluant la place de la victoire et le périmètre du mur byzantin. Suivis par la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, ces travaux qui portent sur la rénovation des réseaux d’assainissement, de routes et d’éclairage public et l’aménagement des espaces verts connaissent un taux d’avancement estimé à 90 %, a-t-on indiqué. Le ministre a insisté sur le lancement impératif de la seconde tranche du projet ayant trait à la réfection de certaines routes et accès aux cités, notamment Bab Ziyatine, Ezzaouia et la commune, avant de toucher tous les quartiers.

Au cours de sa visite, entamée samedi, le ministre s’est enquis de la situation de son secteur dans cette wilaya frontalière qui a bénéficié au cours des trois plans quinquennaux de la réalisation de 750 km de routes et d’environ 60 ouvrages d’art. Le ministre a notamment relevé que la wilaya a bénéficié au titre de l’exercice de 2018 d’un montant de 5 milliards DA ventilés sur le projet de requalification et de renforcement du réseau routier en vue, notamment, de désenclaver les régions isolées. (APS)