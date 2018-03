Partenariat Algérie-UE : Approfondir davantage le dialogue

Les relations entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) sont basées sur un accord d’association signé dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (2005). Elles concernent les domaines de la politique, de l’économie, du commerce, de la coopération technique et financière et de l’aide humanitaire. Outre le Conseil d’association et le Comité d’association, dont la dernière édition a eu lieu en décembre, des réunions thématiques impliquant des experts sectoriels, comme celles qui viennent d’avoir lieu, sont organisées de manière régulière dans le but de renforcer la coopération et de rapprocher les points de vue.

L’ambition de l’Union européenne est d’approfondir un peu plus son dialogue dans les domaines politique, sécuritaire, judiciaire et migratoire avec l’Algérie. De ce fait, dans le cadre de la « semaine de la coopération Union européenne -Algérie », le 6e Dialogue politique, Sécurité et Droits de l’homme, le 8e Sous-comité Justice et Affaires intérieures, ainsi que le 4e Dialogue informel sur la Migration et la Mobilité se sont tenus à Bruxelles du 27 février au 1er mars dernier. Couvrant trois des cinq priorités de partenariat adoptées en mars 2017, ces réunions ont permis d’identifier des pistes de réflexion et d’action pour intensifier les relations dans les domaines politique, sécuritaire, judiciaire et migratoire, indique un communiqué de la délégation de l’Union européenne, rendu public.

Selon le même communiqué, au cours des trois rencontres, des sujets comme la « gouvernance et l’Etat de droit, les enjeux sécuritaires, les droits humains, la lutte contre le crime organisé, la coopération judiciaire en matière civile et pénale, la facilitation de la mobilité des personnes entre l’UE et l’Algérie », ainsi que « la gestion des flux migratoires», ont été au menu des discussions. Ce sont autant de domaines d’intérêt commun sur lesquels les deux parties ont partagé leurs analyses, évalué l’état de la coopération bilatérale en cours et identifié des actions de suivi, poursuit le communiqué.

Les deux parties envisagent dans le contexte de l’approfondissement du dialogue entre les deux rives, l’organisation de deux ateliers spécifiques. L’un porte sur les méthodes de lutte contre la cybercriminalité et l’autre sur la politique de visas pour entrer dans l’espace Schengen. C’est ce qui ressort d’un communiqué rendu public par la délégation de l’UE en Algérie, et dans lequel il est indiqué qu’ «avec 507.000 visas Schengen délivrés en 2016, l’Algérie est le septième pays bénéficiaire de visas de l’espace européen au monde».

Selon le document européen, l’Algérie a été le premier pays du Nord de l’Afrique à adopter des Priorités communes de Partenariat avec l’UE, lors du Conseil d’association de mars 2017. Ces priorités, ainsi que les recommandations de l’évaluation conjointe de la mise en œuvre de l’Accord d’association, servent désormais de lignes directrices pour dynamiser les relations.

Il faut savoir également que dans le même cadre, depuis quelques années, les consulats européens accordent plus de facilitations aux Algériens pour l’obtention du document leur permettant de circuler librement pendant une période limitée au sein de l’Union européenne. Ce qui est certain, on enregistre moins de refus dans la délivrance de visas, qui n’est plus un tabou. Pour l’année 2017, l’ambassade de France en Algérie avait confirmé une augmentation importante de demandes de visas pour la France. En effet, plus de 410.000 visas ont été délivrés cette année pour environ 630.000 demandes. De son côté, l’ambassadeur du royaume d’Espagne, Santiago Cabanas Ansorena, à Alger a fait état de «près de 100.000 visas accordés en 2017 dont la moitié a été délivrée au niveau du centre d’Oran», et d’ajouter que «de 15 à 20% de demandes formulées ont été refusées, car ne répondant pas aux critères», le centre de délivrance recevant pas moins de 300 par jour et 150.000 par an. Ainsi, ces deux pays ont délivré 510.000 visas, l’année dernière, sur 730.000 demandes.

En 2016, l’Union européenne avait délivré pas moins de 507.000 visas Schengen, ce qui fait de l’Algérie le septième pays bénéficiaire de visas de l’espace européen au monde.

Mohamed Mendaci