FMI : M. Ouyahia reçoit le chef de mission pour l’Algérie

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le chef de mission pour l'Algérie et chef de la division Maghreb du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jean-François Dauphin, qui effectue une visite de travail à Alger, dans le cadre des relations statutaires liant l'Algérie et le Fonds, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et du Gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal.(APS)