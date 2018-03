Cérémonie en l’honneur des femmes journalistes : Un geste de reconnaissance

Bien que la manifestation, présidée par le ministre de la Culture devant un parterre de personnalités et d’organismes culturels en charge de la promotion des arts, se soit déroulée quelques jours après la fête du 8 mars, M. Azzedine Mihoubi a tenu à marquer la Journée internationale des femmes en distinguant devant la presse écrite et audiovisuelle aussi bien étatique que privée, plusieurs femmes, en premier lieu responsables des rubriques culturelles des différents organes de presse écrite et orale, dont notre quotidien El Moudjahid, ainsi que de jeunes journalistes activant par leur travail et leur volonté de bien s’impliquer quotidiennement dans leur profession.

À travers ce geste de reconnaissance à l’égard de toutes ces femmes, et elles étaient nombreuses hier à répondre à l’appel du premier responsable du secteur qui a eu l’idée de les réunir dans la salle de réception du palais de la Culture, tous ces visages découverts de femmes qui œuvrent avec leur voix à travers les chaînes radiophoniques ou leur plumes sur les colonnes des journaux en mettant leur petite touche personnelle derrière une expérience et une conscience professionnelle acquise de haute lutte, étaient heureuses de se retrouver tout en se montrant émues par la distinction qui leur était faite. Après l’allocution de M.

Azzedine Mihoubi, qui est revenu dans ses propos sur le rôle important des journalistes dans le domaine de la culture passant toutes les décennies, particulièrement la décennie noire où les femmes journalistes ont dû faire preuve de beaucoup de bravoure, tout en continuant, pour celles qui ont poursuivi leur carrière, à soutenir les programmes ministériels avec un suivi régulier et par moments pour d’autres organes quelques critiques émises çà et là, mais qui, au bout du compte, comme l’a déclaré le ministre, ne peuvent constituer que des remarques constructives dans l’ensemble. Ce dernier, qui a souligné l’apport des journalistes dans la présentation d’une image authentique de l’Algérie, les a félicitées, pour leurs courage et persévérance, spécialement pour celles qui sont mères au foyer et qui accomplissent leur devoir avec beaucoup d’abnégation. À l’issue de la cérémonie, et ce après avoir reçu chacune des mains du ministre ou de madame Zahiya Bennarous (accompagnée de sa mère à laquelle elle a rendu un vibrant hommage), députée à l’assemblée populaire et ancienne présentatrice de JT, des cadeaux, une photo souvenir avec l’ensemble des femmes présentes aux côtés du ministre de la culture a été prise à l’extérieur du palais.

L. Graba