Les femmes du secteur de la justice rendent hommage au Président Bouteflika

Les femmes exerçant dans le secteur de la Justice ont rendu hommage, hier à Alger, au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance de ses efforts en faveur de la promotion de la femme algérienne. La distinction a été remise au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté des femmes ministres, des parlementaires, des moujahidate, de hauts cadres de l’État, ainsi que des figures politiques, artistiques et médiatiques. Un film documentaire retraçant les réalisations importantes du Président de la République, dans les différents secteurs, a été projeté, à cette occasion. Fetouma Rebouh, juge auprès du cabinet du ministère de la Justice, a adressé, au nom des femmes exerçant dans le secteur de la Justice, un message de remerciements et de reconnaissance au Président Bouteflika, pour son souci permanent d’œuvrer à la promotion de la femme et sa participation politique. Au cours de cette cérémonie, un hommage a été également rendu à M. Louh, en reconnaissance de ses efforts pour la relance du secteur. Des travailleuses du secteur, ainsi que des artistes et des journalistes ont été distinguées. (APS)