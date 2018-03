Coopération : M. Guitouni s’entretient avec l’ambassadeur de Singapour

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur de Singapour en Algérie, M. Mohammed Alami Musa, avec lequel il a discuté des relations bilatérales, notamment dans le domaine énergétique, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette entrevue, les deux parties ont également évoqué les moyens de développer des partenariats avantageux et d’intensifier les concertations en vue de concrétiser ensemble des projets structurants, en particulier dans les industries liées au raffinage du pétrole et à la pétrochimie. Ils ont par ailleurs discuté des projets communs en cours, notamment ceux liés au dessalement d’eau de mer, en vue d’accélérer leur réalisation et d’en améliorer le rendement.

Le secrétaire général du ministère s’est également entretenu avec l'ambassadeur sur la coopération bilatérale dans les domaines de l’industrie et des mines. Lors de cette entrevue, l’ambassadeur de Singapour a souligné «l’importance qu’accorde son pays pour développer des partenariats avec les opérateurs algériens», tout en indiquant l’organisation prochaine à Singapour d’un séminaire d’affaires sur les opportunités d’investissement en Algérie, avec la participation d’opérateurs économiques des deux pays. De son côté, M. Medjoubi a fait part de la disponibilité des services de son département ministériel à apporter «l’appui nécessaire» aux entreprises singapouriennes qui souhaiteraient investir en Algérie, ajoute la même source. Il a en outre exprimé la disponibilité du ministère à participer et à contribuer à la réussite de ce séminaire.



Le ministre de l’Énergie s’entretient avec le Pdg de General Electric



M. Mustapha Guitouni a reçu, hier à Alger, le Président-directeur général et président du conseil d'administration de la compagnie General Electric, John Flannery, avec lequel il a discuté de l'état et des perspectives de partenariat entre les deux parties, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cet entretien, M. Guitouni a insisté sur «l’importance cruciale» qu’accorde son département ministériel à développer des partenariats mutuellement bénéfiques aux deux parties. Selon lui, ces partenariats devraient être axés sur des projets intégrant la maîtrise des technologies de production, le transfert des savoir-faire et d’expertise, la formation, la recherche et développement, et l’intégration nationale, et ce en application des orientations de Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. À ce propos, les deux parties se sont félicitées du partenariat stratégique développé entre General Electric et les deux compagnies nationales Sonatrach et Sonelgaz, souligne la même source. Les deux parties ont ainsi fait le point sur l’état d’avancement du mégacomplexe industriel GEAT (partenariat Sonelgaz 51% - GE 49%) pour la fabrication des turbines à gaz, turbines vapeur, alternateurs et systèmes contrôle-commande, à Batna. Ainsi, le ministre et son hôte ont évoqué le projet de création d’une société commune entre Sonatrach 51% et Baker Hughes GE Compagnie (BHGE) 49%, ayant pour objet l’exploitation et la maintenance d’un complexe industriel qui sera localisé à Oran pour la fabrication et l’assemblage de produits dédiés aux activités pétrolières et gazières, tels que les têtes de puits forage et production, les vannes, etc.