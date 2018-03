M. Zemali reçoit l’ambassadeur d’Argentine

L'Algérie et l'Argentine sont convenues, hier, à œuvrer à unifier leurs vues et à hisser le niveau de coopération bilatérale à la hauteur des aspirations des deux pays, a indiqué un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Le ministre du Travail, Mourad Zemali, a reçu l'ambassadeur d'Argentine à Alger, Ruben Buira, avec lequel il a examiné les moyens et mécanismes de coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun, et convenu de l'impératif d'«insuffler une nouvelle dynamique à la coopération et de diversifier les domaines de partenariat», a ajouté le communiqué. La rencontre a été une occasion, pour les deux parties, d'examiner les opportunités de partenariat dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, et l'échange d'expériences, «à la lumière des relations historiques qui lient les deux pays», conclut le document. (APS)