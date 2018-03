Barcelone : Lionel Messi papa pour la troisième fois

Lionel Messi et son épouse Antonella Roccuzzo sont devenus, samedi, parents d'un troisième garçon, prénommé Ciro, a annoncé l'atta quant-vedette du FC Barcelone, absent de dernière minute pour le match de son équipe samedi soir à Malaga. «Bienvenue Ciro!!! Grâce à Dieu, tout s'est parfaitement déroulé. Lui et sa maman vont très bien. Nous sommes super heureux!!!», a écrit Messi sur son compte Instagram, accompagnant ce message d'une photo de la main du nouveau-né. Le couple avait annoncé, en octobre, cet heureux événement. Par la suite, Antonella avait fait savoir qu'il s'agissait d'un troisième garçon après Thiago (5 ans) et Mateo (2 ans) et qu'il serait prénommé Ciro. Tous les deux natifs de Rosario, en Argentine, Lionel Messi, 30 ans, et Antonella Roccuzzo, 30 ans, se sont connus en 1996, mais leur liaison n'a commencé que dix ans plus tard. Ils se sont mariés en juin 2017 dans leur ville natale. Leurs trois enfants sont nés à Barcelone, où le quintuple Ballon d'Or est arrivé à l'adolescence au centre de formation du Barça avant d'effectuer l'intégralité de sa carrière jusqu'à ce jour au sein du club catalan. En raison de l'accouchement, Messi a déclaré forfait pour le déplacement du Barça à Malaga samedi soir en Championnat d'Espagne, avait fait savoir le club samedi matin. A la place de l'Argentin, l'entraîneur blaugrana Ernesto Valverde a convoqué dans le groupe le défenseur colombien Yerry Mina.