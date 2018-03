Rallye spécial motos-autos mixte des Zianides (Tlemcen) : Boucheneb Aziz et Haouche Karim vainqueurs

Les coureurs motos et autos Boucheneb Aziz d’Alger et Haouche Karim de Blida ont remporté, samedi à Tlemcen, les épreuves du rallye spécial mixte des Zianides, disputées sur une distance de 40 km reliant la ville de Beni Snouss et le Plateau de Lalla Setti, situé sur les hauteurs de la ville chef-lieu de wilaya. En moto, Boucheneb Aziz a devancé son frère et coéquipier Boucheneb Mustapha et Allel Seddik d’Oran, alors qu’en auto, Haouche Karim a dépassé Chibani Ali de Blida et Aichaoui Raouf d’Alger. Avant l’arrivée, les participants ont effectué une course contre-la-montre sur deux kilomètres, a indiqué Rachid Meddad, un officiel de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), à l’APS. Cette compétition, à l’instar de celle du rallye mixte de régularité disputé vendredi sur une distance de 263 km entre Lalla Setti et Tlemcen passant par plusieurs villes du Sud et du nord-ouest de la wilaya, est inscrite au programme de la FASM qui l’a organisée en collaboration avec l’association sportive de promotion et de développement du sport féminin de la wilaya de Tlemcen.