Fédération algérienne de natation : Les bilans moral et financier adoptés

Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de natation (FAN) ont adopté à l'unanimité les bilans moral et financier de l'exercice 2017 lors de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) qui s'est tenue ce samedi au centre de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger). Les bilans moral et financier ont été adoptés par 46 voix contre 1 lors d'un vote à bulletin secret. Les présents ont également adopté le plan d'action de la saison 2018. Le président de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou, s'est «félicité» de l'adoption des bilans moral et financier : «Je salue la maturité des membres de l'Assemblée générale lors des travaux de l'AGO. Les bilans moral et financier ont été adoptés à l'unanimité, ainsi que le plan d'action 2018. Les travaux de l'AGO se sont déroulés dans la sérénité et le vote à bulletin secret conformément aux statuts, c'est une première dans l'histoire de la natation algérienne.» Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed Hakim Boughadou, et son bureau exécutif ont été élus en février 2017 pour le mandat olympique 2017-2020.